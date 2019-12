Ya no saben cómo ocultar las verdaderas razones por las que Estados Unidos (EU) ha permanecido 18 años en Afganistán: su guerra más extensa y plagada de vil desinformación cuando se invocó que era para gestionar la “democracia (sic)” y la “libertad (sic)”.

Después de haber dilapidado un billón de dólares con 2 mil 400 muertos, The Washington Post –cuyo dueño es Jeff Bezos, mandamás de Amazon y acérrimo enemigo de Trump– reveló los bombásticos “Papeles de Afganistán”, donde se exhibe que EU “se encuentra en guerra contra la verdad”.

Más allá de la consabida “guerra del opio” que usó EU en Afganistán –su mayor productor global para intoxicar al triángulo RIC (Rusia/India/China)–, copia calcada de las dos guerras del opio que asestó el imperio británico a China en el siglo XIX (la primera de 1839 a 1844 y la segunda de 1853 a 1858), existen evidencias de que las consuetudinarias mentiras en el país ocupado de Afganistán de EU fueron, y siguen siendo, para enajenar sus minerales de tierras raras (REE, por sus siglas en inglés), tan preciadas en la guerra tecnológica que ya empezó entre EU y China, y, más que nada, para despojar su litio, hoy tan de moda desde Sonora (México) hasta el triángulo de Bolivia/Chile/Argentina.

Según Fraser Institute, la Fuerza de Ayuda Internacional en Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) ha expuesto la pletórica riqueza minera de Afganistán: cobre, cobalto, hierro, bario, azufre, plomo, plata, zinc, niobium y 1.

4 millones de toneladas métricas de “elementos de tierras raras” que, de acuerdo con las agencias de EU, tendrían un valor mayor a un billón de dólares (trillón en anglosajón).

Un memorándum clasificado del Pentágono denomina a Afganistán como “la Arabia Saudita del litio” aunque “el litio técnicamente no es una REE, sirve a algunos de los mismos propósitos”.

Hoy China produce el 97 por ciento de los REE en el mundo y “ha obtenido derechos de exploración para el cobre, carbón, petróleo y depósitos de litio en Afganistán”.

En la década de 1980, durante su guerra en Afganistán, los expertos mineros soviéticos habían colectado datos y una serie de mapas sobre el litio y otros minerales: encontrados en la Biblioteca de la Investigación Geológica Afgana, en la capital Kabul, por los geólogos estadunidenses un cuarto de siglo más tarde.

El estudio del Pentágono, reportado por The New York Times, aduce que Afganistán –en particular, la desolada provincia de Ghazni–, ostenta “uno de los mayores depósitos de litio en el mundo” con un valor de un billón de dólares.

El entonces general David Petraeus, al mando del comando central de EU –quien luego resultó un vulgar mercader, más que un gallardo militar– comentó “el asombroso potencial de Afganistán”, hoy devastado por EU con un paupérrimo producto interno bruto (PIB) nominal de casi 21 mil millones de dólares: el país número 113 en el ranking mundial a nivel de Botsuana.

Ya en 2009, como parte escenográfica de la ocupación minera y del “oro blanco” de EU, los “probos” funcionarios estadunidenses habían acusado al ministro de Minas de Afganistán de haber recibido un soborno de 30 millones de dólares para conceder a China los derechos para desarrollar una mina de cobre.

Según el mismo The New York Times, “los funcionarios estadunidenses temen que China, hambrienta de materias primas, intentara dominar el desarrollo de la riqueza mineral de Afganistán, que puede trastornar a EU, dadas sus fuertes inversiones en la región”.

Suena revelador, sino hilarante, que el Instituto Fraser proponga el “ejemplo minero y petrolero de México” –que a finales del siglo XIX se parecía a Afganistán (que hoy carece de “cultura minera”)– para combatir su corrupción, “estabilizar” y resolver el problema del abasto de REE.

Se nota, o también oculta, que el Instituto Fraser no se haya enterado del final infeliz de la enajenación minera de México –cuando las transnacionales anglosajonas se llevan prácticamente toda la extracción a cambio de migajas–, ni de la “reforma energética neoliberal”.

