Devela INE texto sobre sistema populista

Pachuca.- En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (GIL), en su edición virtual, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el libro Yo, el pueblo. Cómo el populismo transforma la democracia de la politóloga Nadia Urbinati.

La publicación, en coedición con Grano de Sal, estudia esa corriente como proyecto de gobierno y fuerza gobernante en lugar de abordarla como un movimiento que transmuta los principios y reglas básicas de la democracia al grado de desfigurarla.

Durante la actividad editorial, el consejero Ciro Murayama aseguró que el compendio es una pertinente discusión teórica que no se distancia de la argumentación política, con autores contemporáneos abrevando de los clásicos y establece su clara distinción con el fascismo.

Agregó que, si bien el fenómeno que genera ese análisis puede rastrearse desde el siglo XIX, se ha extendido en los últimos años tanto en democracias occidentales consolidadas como en otras emergentes, en gran parte producto de malos gobiernos que generaron insatisfacción sobre la democracia de partidos y la sociedad pluralista.

El populismo, sostuvo, no suspende las elecciones libres y competitivas y tampoco les niega un papel legítimo, de hecho la legalidad electoral resulta un factor definitorio en los regímenes; no obstante, no es un fenómeno del todo democrático, por lo que comparte bordes borrosos con la democracia y fascismo.

Al hacer un recuento de los distintos aspectos que aborda la autora, el consejero consideró que la corriente aparece como una enfermedad o parásito de la democracia que se engendra y crece en ella, pero que también se extingue y muere con ella, convirtiéndose en la antesala de otro sistema que puede ser dictatorial, autoritario o fascista.

Destacó que la consecuencia del modelo populista de gobernar obliga a su líder a crear una nueva forma de democracia para sobrevivir y eso a su conlleva genera un riesgo de que se destruya a las instituciones y procedimientos democráticos de manera tal que resulte fatal para todo el sistema político y administrativo.

Eso, refirió, hace imposible lograr la estabilidad, por lo que está condenado a ser desequilibrado, como si estuviera en una campaña permanente o a convertirse en un nuevo régimen, que puede ser regresar al mandato representativo usual o mal volverse una dictadura.

