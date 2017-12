Un día de compras navideñas y precios elevados

Pasado el mediodía, las calles del cuadro principal de la Bella Airosa se inundan de pachuqueños previo a la Nochebuena, pues salen a realizar las compras a mercados del centro para la esperada cena de Navidad, a pesar de que los precios de varios productos están por los cielos.

El mercado más concurrido del centro es el Primero de Mayo, donde familias completas y principalmente jefas de familia aglomeran los pasillos del lugar en busca de los precios más baratos y productos de calidad, pues estos varían dependiendo el lugar y su ubicación; otros más van a lo más alto del tianguis, en donde se presume los productos son más baratos.

“Todo está muy caro y el salario es poco” Blanca Hernández

Consumidora

En el Primero de Mayo, el kilogramo de jitomate y papa va de los 15 a 30 pesos, los romeritos de 30 a 40 p00esos; fruta como la manzana, con el precio más elevado, de 20 hasta 40 pesos por kilogramo; la naranja y mandarina de 10 a 15; caña de ocho a 10 pesos, tejocote de 25 a 40 el kilo; guayaba de 20 a 50 pesos el kilogramo; cebolla de 10 a 20 el kilo; betabel de 12 a 15 pesos y la jícama a 10 pesos, productos para la elaboración de platillos como los tradicionales romeritos, el pavo o bacalao, también para bebidas como el ponche, además de ensaladas.Entre empujones y pisoteos compran los productos principales para la elaboración de la cena navideña, como la manzana, el jitomate, papa, cebolla, romeritos, por mencionar algunos.

Otros productos para la preparación de esos platillos son la nuez, que va de los 100 a 150 pesos el kilo; mientras que la almendra de 200 a 300, el camarón seco ronda los 95 pesos y el kilo de chile guajillo se vende entre 80 y 150 pesos. En cuanto a carne, el pollo entero está a 40 pesos y la pierna de cerdo de 80 a 100 pesos el kilogramo.

Por su parte, en el mercado Benito Juárez, un poco menos aglomerado en sus pasillos, los precios son similares a los del vecino, ya que el pollo entero se vende en 40 pesos, el kilo de pierna de cerdo en 90 y otros productos son incluso más caros, como la manzana que se encuentra en 40 pesos.

Ubicado en una de las calles principales de la ciudad, el mercado Barreteros se encuentra tranquilo a pesar de que en Guerrero las personas apenas pueden caminar en las banquetas; los precios en ese lugar son más caros, como la manzana que oscila entre los 50 pesos y la guayaba entre 50 y 80 pesos.

La población se queja porque este año los precios incrementaron en comparación al pasado, a lo que la señora Blanca Hernández expresó: “Todo está muy caro y el salario es poco”. También mencionó que no compra mucho porque todo es demasiado caro, no obstante, reconoce que esta temporada suelen elevarse los precios por las heladas o simplemente por la época.

Otros más se quedan sin algún platillo por los elevados precios, como la señora Beatriz López: “Yo cada año siempre hago mi ensalada de Nochebuena y este año no la voy a hacer porque no me alcanzó para comprar mi fruta”; asimismo, expresó que los salarios son una “miseria” y no son justos.

A pesar de que los precios están por los cielos y los salarios bajos, los pachuqueños continúan llenando los mercados principales del centro de la ciudad para realizar las ya típicas compras navideñas, sin embargo, compran en cantidades menores para no quedarse sin algún platillo y no perder la tradición de cenar en familia.

Comentarios