Día de Muertos, tradición llena de arte: investigadora

María Isabel Rojas resaltó la relación que existe entre esa celebración y las diferentes disciplinas, como crear objetos y expresiones simbólicas

Pachuca.- El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes y significativas de la identidad mexicana, una mezcla de cultura y religión con su apogeo en la leyenda del inframundo o Mictlán, así como el recorrido que todo ser mortal debe realizar antes de volverse pleno en la “otra vida”.

María Isabel Rojas López, profesora investigadora del Instituto de Artes (IA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), resaltó la relación que existe entre la celebración a los difuntos y las diferentes disciplinas: “Día de Muertos tiene en común con el arte de crear objetos y expresiones simbólicas que permiten reflexionar o aproximarse a un tema difícil de asir en el sentido racional, por eso el uso de símbolos que apelan más a una experiencia sensitiva y creativa”.

Cabe señalar que las ofrendas son altares de origen prehispánico dedicadas a distintas deidades y eran colocadas en diferentes fechas. Sin embargo, la del señor de los muertos, Mictlantecuhtli, era efectuada en noviembre. De acuerdo con la usanza, en esas fechas visitan la tierra todas las almas que se desprendieron de sus cuerpos, es decir, los difuntos.

Respecto a esa ceremonia y las artes visuales, la académica de la máxima casa de estudios de la entidad declaró que hay un aspecto muy concreto y fácilmente identificable en la cual las artes visuales han contribuido, como son las calaveras. “Ahora vemos incluso a nivel mundial cómo se reproducen las imágenes de las catrinas como una interpretación de supuesta burla o reto hacia la muerte, cuando en la realidad las imágenes de estas surgieron a finales del siglo XIX con Posadas y Bonilla, en un contexto de sátira durante el porfiriato.”

Agregó que el gusto por los altares lo adquirió cuando fue profesora de preparatoria, donde hacían concursos y donde pudo observar el trabajo cooperativo realizado con los alumnos. Lo anterior también lo visualizó en el IA, lugar en el que los estudiantes muestran su entusiasmo por la fecha año con año en el festival Sanctoarte.

“Llamó mucho mi atención el entusiasmo con el que los jóvenes hablan de esta fecha, esa celebración particular generaba una enorme sonrisa en cada uno de ellos y constantemente me invitaban a asistir. Yo creo que tiene que ver con que es una fiesta con la que cualquiera se identifica, no es exclusiva de algún grupo social, la conciencia de la muerte es algo que nos une a todos.”

Apuntó que este es un tiempo donde los colegiales perciben la oportunidad de realizar un trabajo en conjunto y el poder mostrarlo es un orgullo institucional, que es el abrir las puertas del IA y dejar que el pueblo de Mineral del Monte disfrute lo que prepararon.

Al referirse a la situación de las artes visuales como disciplina en México, Rojas López comentó que durante mucho tiempo ha sido hasta cierto punto elitista, no obstante, se ha democratizado al multiplicarse las escuelas de arte, pero en el panorama nacional aún hay un desconocimiento sobre la materia.

“Espero que se abran más espacios, más colegios donde existan buenas exposiciones que permitan entender en qué consiste el disfrute artístico de esta fecha.”

Finalmente, la investigadora doctorada en historia del arte por la Universidad Humboldt de Berlín, compartió un mensaje para aquellos que están inmersos en las artes visuales o desean dedicarse a ello: “Algo indispensable para desarrollarse en el mundo de las humanidades es la curiosidad, entusiasmo y pasión por el conocimiento”, concluyó.

