Diagnósticos maestría en estudios de población

Pachuca.- ¿Por qué son importantes los estudios de asuntos sociales como la migración, fecundidad, pobreza y desigualdad? ¿Para qué necesitamos análisis demográficos o territoriales? Porque todos los gobiernos deben fundamentar sus políticas públicas en diagnósticos de la realidad, y para ello requieren de personas con los conocimientos y herramientas metodológicas capaces de recabar información, ordenarla e interpretarla, hacer revisiones históricas, comprender el contexto actual y prever lo que puede suceder en el futuro si no hay un cambio o atención del problema.

La maestría en estudios de población, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ofrece a las y los estudiantes una preparación sociodemográfica de alta calidad para la investigación de temas demográficos desde la perspectiva de las sociedades duales, es decir, con un interés por el estudio de la creciente desigualdad social en una amplia gama de campos, como son: migración y movilidad; fecundidad, salud reproductiva y familia; demografía étnica; sistema de información geográfica para el análisis territorial; género; empleo; pobreza, desigualdad y vulnerabilidad; análisis demográfico de biografías; y políticas sociales y de población.

El programa ofrece una preparación sociodemográfica de alta calidad para la investigación de temas demográficos desde la perspectiva

de las sociedades duales

El posgrado es presencial, de tiempo completo y cuenta con un cuerpo de 10 profesores con nivel de doctorado, amplia producción científica y reconocimiento nacional e internacional

Programa de calidad

Se trata de un programa educativo presencial de tiempo completo orientado a la investigación y por sus características, como son el cuerpo de 10 profesores investigadores con nivel de doctorado, amplia producción científica y reconocimiento nacional e internacional, con quienes los estudiantes pueden integrarse a proyectos de investigación de alto nivel, la maestría está dentro del Programa nacional de posgrados de calidad, conocido como PNPC, lo que significa una beca de apoyo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La calidad de un programa de posgrado se fundamenta en su cuerpo de profesores y sus líneas de investigación. La maestría en estudios de población de la máxima casa de estudios de la entidad ofrece dos líneas de generación y aplicación del conocimiento. La primera, titulada “Dinámica demográfica contemporánea”, la cual abarca análisis de los componentes demográficos como son fecundidad, mortalidad, migración y mercados de trabajo, su interacción y sus manifestaciones sociales, económicas, políticas y territoriales.

De esta línea se desprenden cinco campos de investigación: migración y movilidad; población indígena; políticas y población, y pobreza, desigualdad y vulnerabilidad.

La segunda línea de generación y aplicación del conocimiento se titula “Cambio social ante procesos de desarrollo”, la cual estudia el cambio en las estructuras sociales, sus consecuencias y manifestaciones ante procesos de desarrollo, incluyendo aspectos de éxito como la promoción del empleo y de fracaso como la pobreza, desigualdad y vulnerabilidad. Tiene como núcleo analítico los procesos migratorios y la metropolización que se presenta en el centro de la República.

De esta línea se desprenden otros cinco campos de investigación: empleo, migración y movilidad, población indígena, políticas y población, así como pobreza, desigualdad y vulnerabilidad.

Maestría en red

La ciencia no tiene fronteras, no se hace en solitario ni habla un solo idioma. Por ello, los estudios de posgrado de calidad requieren redes de colaboración y vinculación con otros centros de investigación.

La maestría en estudios de población de la Autónoma de Hidalgo tiene vinculación con organismos públicos, sociales y multinacionales a través del desarrollo de los proyectos que implican parte de su financiamiento.

Asimismo, han construido redes de colaboración con instituciones y centros de investigación. El programa es reconocido por la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) y participa activamente desde su fundación con la Red Mexicana de Estudios sobre Poblaciones Indígenas, entre otras asociaciones especializadas.

Además, colaboran con redes de académicos establecidos e intercambios con diversas instituciones como son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Université de Paris III, la Sorbonne Nouvelle, la Université de Paris X-Nanterre, el Center for US-Mexican Studies at the School of International Relations and Pacific Studies, University of California y el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de Barcelona.

Doctora María Valeria Judith Montoya García (coordinadora)

Doctora en estudios de población por el Colegio de México.

Maestra en población y desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México.

Licenciada en economía por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Miembro del Sistema Nacional de investigadores nivel uno.

Líneas de investigación: familia y trabajo, condiciones de vida de los hogares, fuerza de trabajo.

Doctor José Aurelio Granados Alcántar

Es doctor en planificación territorial y desarrollo regional por la Universidad de Barcelona.

Maestro en demografía por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel uno.

Líneas de investigación:migración y demografía étnica.

Doctora Elsa Ortiz Ávila

Es doctora en demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en estudios territoriales y de la población por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Maestra en población y salud por la Universidad de Costa Rica y actuaria por la Universidad Autónoma de México.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel c.

Líneas de investigación: transición a la vida adulta, salud sexual y reproductiva y nupcialidad.

Doctor Germán Vázquez Sandrín

Es doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas con especialidad en demografía por la Universidad de la Nueva Sorbona (Paris III).

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel uno.

Líneas de investigación: demografía étnica e identidad étnica.

Comentarios