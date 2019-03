Dice Fayad que nunca se ha metido en los asuntos de la UAEH

Apan.- “Yo no me he metido con la universidad, yo espero que la universidad no se meta con las acciones más importantes del gobierno”, declaró el gobernador Omar Fayad Meneses esta tarde al aclarar que su administración nada tiene que ver con la supuesta investigación que la UIF tiene abierta contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Cuestionado al término de la inauguración de la planta de Grupo Modelo respecto a la eventual relación entre el asesinato del hijo del presidente del Patronato Universitario y el presunto lavado de dinero en la UAEH, el mandatario se desmarcó de ambos casos.

Aunque primero señaló que prefería no pronunciarse sobre el tema a fin de no empañar con el evento de arranque de la planta Modelo, luego decidió fijar postura y aclarar que su gobierno nada tiene que ver con la citada investigación de la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF)

“Nosotros no llevamos a cabo esa investigación, es una investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Secretaría de Hacienda del gobierno de la República”.

Rodeado de funcionarios de gabinete y directivos de la empresa, el mandatario estatal dijo que brindará cooperación en torno al tema en caso de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se lo requiera.

