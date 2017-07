Dictaminan Bellas Artes por incendio

FRANCISCO MORALES / AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Especialistas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) realizan un dictamen al interior del Palacio de Bellas Artes para conocer la extensión de los daños que causó el incendio de la madrugada del sábado.

Paralelamente, trabajadores del INBA realizan los primeros esfuerzos de limpieza. En la cara trasera del inmueble, la que da hacia avenida Hidalgo, intentan retirar el hollín del arco de la entrada norponiente, que resultó dañado.

Desde afuera, este se observa ennegrecido y la puerta de hierro, la más próxima hacia la Alameda Central, se encuentra visiblemente quemada. De acuerdo con Xavier Guzmán, subdirector de Patrimonio Artístico Inmueble del INBA, el tiempo de reacción del cuerpo de bomberos fue de 15 minutos, para entonces, trabajadores del Palacio ya hacían esfuerzos para sofocar las llamas.

Oficialmente, se informó que los trabajadores se dieron cuenta del incendio a las 4:40 horas, dieron aviso inmediato a las autoridades y, para las 5:10 horas, ya el fuego había sido apagado.

Hasta donde se ha podido dilucidar, expuso, el incendio ocurrió a causa de un corto circuito en un taller de vestuario y en otro que contenía material de iluminación. A reserva del dictamen del Cencropam, se estima que los daños no fueron sustanciales. No obstante, el taller donde se originó el incendio sí sufrió afectaciones severas.

En un video del siniestro que circula en redes sociales, pueden verse las llamas que emergen de la puerta norponiente. Según el INBA, sin embargo, ahí quedó contenido el fuego y al resto de las zonas afectadas únicamente llegó el humo.

Comunicación Social del INBA informó que el incendio de esta madrugada no guarda relación con la cancelación del concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que el 27 de mayo no se llevó a cabo por la falla en un transformador.

Asimismo, informó que en los camerinos, parte de las áreas más afectadas, se derrumbó un plafón por la presión de las mangueras del cuerpo de bomberos. Hasta el momento, se descarta un error humano como la causa del incendio.

Asimismo, se anunció que el Cencropam dará a conocer su dictamen, a más tardar, mañana por la mañana. Las actividades al público en el Palacio de Bellas Artes se llevan a cabo de manera normal.

