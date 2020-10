Difícil panorama para atender el medio ambiente: Semarnath

Pachuca.- Durante la comparencia de la Semarnath en el Congreso del estado; la encargada del despacho, Raquel Ramírez Vargas recibió señalamientos sobre las pocas acciones contundentes en la región de Tula y municipios aledaños enfocadas a la contaminación.

La diputada Araceli Rubí Miranda indicó que reconoce el tema de los presupuestos, ya que la federación ha modificado sus prioridades y el tema medioambiental se ha quedado al margen.

No obstante, también refirió que las acciones que llevó a cabo la secretaría del medio ambiente en el nivel estatal se quedaron cortas.

Advirtió que para el siguiente año será más complejo ya que la prioridad está en la compra de vacunas para el Covid-19.

Además, lamentó que el ex secretario Benjamín Rico no haya concluido el cargo, ya que renunció por el proceso electoral. “Era la ultima comparecencia de la secretaría y no está aquí”, dijo en referencia a los compromisos hechos por él.

Al tema de la contaminación se sumaron el agua, las sanciones a las empresas, los tiraderos de basura y la observación a la minería.

En datos:

“Trabajamos en el proyecto internacional para la integración de la biodiversidad en la agricultura en Hidalgo; apoyada, técnica y financieramente, por la Agencia de Desarrollo Alemana (giz).

Presentamos ante la Semarnat Federal la Agenda Ambiental de la región Tula, documento base para lograr el programa de restauración ecológica en dicha región”.

Por primera vez, la CAMe autoriza 5 proyectos para Hidalgo, por un monto superior a los 20 millones de pesos, para la realización de estudios técnicos; 4 de ellos de agua y uno de aire.

De interés

Comentarios