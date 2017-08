Diputada del PRD critica a auditoría, tras no justificar 2 mdp

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pachuca.- Luego que la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) señaló que la Misión no comprobó 2 millones de pesos de la cuenta pública 2015, la ex alcaldesa de dicho municipio y actual diputada del PRD, Margarita Ramos Villeda, aseguró que las observaciones de la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) no tienen fundamento.

En relación al recurso que fue observado, la legisladora explicó que el mayor monto deriva de la ejecución de una primera etapa de un sistema de agua potable.

Sin embargo, aseguró que la etapa concluida se apegó al expediente técnico presentado para la ejecución de la obra del sistema de agua potable.

La etapa concluida resultó insuficiente para que el sistema de agua potable distribuyera el líquido a la población, toda vez que las obras de gran impacto requieren de más etapas.

“En una etapa, por supuesto que no alcanza para que el servicio le llegue a la ciudadanía, yo creo que la auditoría está confundiendo o tergiversando las cosas, porque al final de cuentas no es un faltante, sino que con la cantidad aplicada no se puede concluir la obra”, agregó.

“Ya no hicimos más etapas porque se terminó la administración y es el motivo por el cual hoy la ciudadanía no tiene servicio de agua porque faltan muchas etapas más porque son obras muy costosas”.

Margarita Ramos consideró que las observaciones de la ASEH deben estar enfocadas a lo que marca el expediente técnico, “que se cumplan las metas al 100 por ciento. Aquí lo confunden para que La Misión no pase en blanco. No debería estar observada porque lo que marca el expediente técnico fue agotado”.

No votes yet. Please wait...

Comentarios