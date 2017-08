Diputados contra eliminación de fuero tienen deuda social: MC

Los cinco diputados locales

que no avalaron la eliminación

del fuero a servidores

públicos de Hidalgo tienen

una deuda con la sociedad,

denunció el líder de Movimiento

Ciudadano (MC) en el estado

Damián Sosa Castelán.

En entrevista para este diario,

el líder del movimiento naranja

en la entidad dijo que la

eliminación del fuero es indispensable,

pues los actores políticos

deben tener presente que

la oportunidad que dan los ciudadanos

para representarlos es

para que puedan ayudar a la

sociedad y no son puestos para

que se vuelvan intocables.

“Abono y felicito a los diputados

locales que reafirmaron y

desconozco por qué los cinco diputados

y diputadas no lo avalaron.

No coincido con los razonamientos

que ellos hacen en

cuestión de no poder avalar ese

tipo de actividades.”

Abundó que no asistir, abstenerse

o votar en contra es lo

mismo y recalcó que le dejan

mucho que desear a la sociedad

y tienen una deuda muy

grande con ella. Sosa Castelán

dijo que la eliminación del fuero

se tardó, pues desde la legislatura

pasada se tocó el tema

pero aún “les hacía ruido a algunos

actores políticos”.

Y celebra que Hidalgo se incorpore

a esa modernidad que

hará que los funcionarios analicen

su conducta y se percaten

que el compromiso es con la

sociedad y no con ningún grupo

de personas.

El jueves pasado, el Congreso

de Hidalgo aprobó eliminar

el fuero a todos los servidores

públicos, incluido el

gobernador, diputados, presidentes

municipales y regidores.

La reforma enviada por el

mandatario Omar Fayad desde

marzo fue avalada por 25 diputados

del PRI, PAN, PRD y

Morena y deberá ser enviada a

los ayuntamientos.

Los cinco legisladores que no

estuvieron en la votación fueron

Mayka Ortega, Ana Cuatepotzo

Pérez y Canek Vázquez del PRI.

Además del panista Santiago

Hernández Cerón y el representante

de Nueva Alianza, Emilio

Molina Hernández.

