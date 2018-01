Diseñarán App para avisar que estudiantes asistieron a la escuela

Pachuca.-

El gobierno del estado, a través de universitarios, diseñará una aplicación para teléfonos móviles en apoyo a padres y madres de familia que no pueden dejar a sus hijos en la escuela, para que les avisen mediante el sistema que los estudiantes ingresaron al plantel educativo, informó el gobernador Omar Fayad Meneses.

Durante la entrega de mobiliario, equipo y material de mantenimiento a escuelas de educación básica y oficinas administrativas, el mandatario estatal instruyó a la titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) Sayonara Vargas a que, a través de alumnos de universidades politécnicas y tecnológicas, diseñen la aplicación.

Lo anterior, como parte de las medidas que el gobierno del estado realiza en colaboración con autoridades de los planteles educativos, padres y madres de familia y alumnos, para combatir las prácticas de violencia en las escuelas.

Fayad Meneses comentó que actualmente casi todos los tutores tienen un teléfono celular, entonces mediante una aplicación móvil que desarrollarán estudiantes de universidades tecnológicas y politécnicas, conocida como App, los papás y mamás que no pueden llevar a sus hijos sabrán mediante un mensaje que les enviará la escuela si llegaron al plantel. La aplicación deberá estar lista en el actual ciclo escolar.

El gobernador destacó que Hidalgo es la primera entidad en la que opera un centro psicológico de atención a casos de acoso y abuso escolar, que cuenta con atención profesional especializada en la materia.

Mencionó que existe el número gratuito 01800 462 7374 para denuncias anónimas sobre casos de violencia en las escuelas, “que no podemos permitir, y que si todos le echamos ganas no van a suceder”; además, recordó el caso de Ciudad Sahagún que se hizo viral, por lo que reiteró que no deben existir prácticas de acoso escolar.

