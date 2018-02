Como parte del programa de reencuentros familiares próximamente 100 personas asistirán a Las Vegas, California, y Chicago en Estados Unidos

Pese a la incertidumbre que surgió por la política del presidente de Estados Unidos Donald Trump, la cifra de repatriados hidalguenses en 2017 disminuyó 17 por ciento en comparación con 2016, al pasar de 5 mil 505 a 4 mil 543 migrantes en retorno, dio a conocer Juan de Dios Hernández Chávez, director general de atención al migrante.

En entrevista el encargado del área perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) detalló que en 2017 registraron 4 mil 543 hidalguenses repatriados, de los cuales 4 mil 218 son hombres y 325 son mujeres.

“Esto ha ido disminuyendo, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos comenta de una tasa cero en cuestión de que ahora son más los que regresan por sus propios medios que los que se quieren ir allá”, comentó.

El funcionario explicó que los migrantes que regresan a México regularmente son los que ya tienen documentos, que pueden entrar y salir o tienen visa de turista y se van a trabajar; “muchos vienen a México y ya no regresan, pero ya son los menos, no como antes que había un gran retorno en las fiestas decembrinas para estar con la familia, ahora prefieren quedarse en Estados Unidos”.

¿Tuvieron traslados de restos de migrantes a Hidalgo?

“De acuerdo con las estadísticas hay más de 316 mil hidalguenses en Estados Unidos… desafortunadamente fallecen, y el año pasado apoyamos a 82 familias con el traslado de restos sin ningún costo desde la Ciudad de México a su lugar de origen directamente.”

¿Cuánto destinan para ese servicio y tienen algún costo para las familias?

“Son diferentes costos, pero un traslado tiene aproximadamente entre 5 y 6 mil pesos de acuerdo al lugar de origen, no es lo mismo trasladarlo a Huichapan o hasta Huejutla. No tiene ningún costo a las familias; los cuerpos provenían de diferentes municipios, mayormente del Valle del Mezquital que registra más cantidad de migrantes.”

¿De los traslados de restos, algunos fueron porque intentaron pasar y no pudieron?

“Sí, el año pasado tuvimos un caso de la caja que estuvo en San Antonio, estuvieron encerrados, se apoyó a dos personas, un joven de Nicolás Flores y otro que vivía en Monterrey pero era hidalguense. Intentaron cruzar, y no pudieron”.

El funcionario hizo referencia al hecho ocurrido en julio de 2017 en San Antonio, Texas, donde localizaron a 10 personas muertas al interior de un tráiler en el que viajaban 39 personas; cuatro de los muertos eran mexicanos, dos de ellos hidalguenses y 25 sobrevivientes también eran connacionales.

Hernández Chávez comentó que derivado del endurecimiento de la política migratoria estadunidense, muchos connacionales se han quedado allá y no han regresado a México por el temor de que ya no es fácil cruzar la frontera, pues les llegan a cobrar entre 6, 7 o 10 mil dólares y los desmotiva a querer irse.

“Eso ha hecho que muchos migrantes no regresen y tampoco se vayan como antes se iban, sigue existiendo migración, derivado que la familia que radica allá los motiva a que vayan a Estados Unidos porque afortunadamente hay trabajo.”

Desde su experiencia, ¿qué retos enfrentan los migrantes que buscan el sueño americano?

“Cada uno tiene una historia diferente, algunos se quieren regresar a México pero allá tienen a sus hijos, están en la escuela high school, que es el nivel secundaria en México y deciden quedarse para estar cerca, porque ellos tienen derecho a la educación en Estados Unidos, entonces se quedan por su familia; y muchos de ellos, que ya sus hijos son mayores, ahora se quedan pero por sus nietos.

“Pero el reto más importante que veo es que no son aceptados, son señalados, el racismo les ha pegado mucho; ahora los señalan en restaurantes, el supermercado, ahora hay miedo porque ya pueden ser deportados por la Policía local, antes solo era la Policía especializada en migrantes.”

El director general de atención al migrante expresó que afortunadamente las cifras no arrojaron el panorama adverso que se vislumbraba en 2017, sin embargo, manifestó, el año pasado el recurso que manejaba Donald Trump todavía era lo que administraba Barack Obama.

“Ahora en este año Trump está manejando el presupuesto, está pidiendo mayor presupuesto para policías, para muros y eso va a motivar un poco más a que aumente el racismo en Estados Unidos con las personas. Ahora tienen miedo de ir hasta el super y no salen tanto.”

A pesar de esos retos, subrayó que “afortunadamente hay trabajo, en Estados Unidos todo mundo tiene un amigo o alguien que le diga que vaya y le ofrece una casa, un trabajo, y eso hace que siga existiendo la migración a ese país”.

Destinarán 7mdp para Fondo de Apoyo al Migrante estatal

El Fondo de Apoyo al Migrante implementado por el gobierno estatal entregará 7 millones de pesos a más de 411 beneficiarios de los 84 municipios.

“El programa es muy noble, va dirigido a proyectos de migrantes en retorno y también la vertiente para apoyar a las personas que fallecieron en Estados Unidos y sus familiares se quedaron aquí sin su ingreso, se les está apoyando con un proyecto productivo directamente”, refirió el encargado del área.

Juan de Dios Hernández detalló que los proyectos que apoyarán son principalmente referentes al ganado, tiendas de abarrotes, papelerías y cocinas económicas; a cada beneficiario le otorgan 18 mil pesos para mejorar su proyecto y la Sedeso se encarga de supervisarlos y darles seguimiento; asimismo, los beneficiarios tendrán que comprobar el gasto.

Respecto al Fondo de Apoyo al Migrante federal el funcionario recordó que entregaron 5 millones 266 mil pesos en beneficio de cerca de 300 migrantes en retorno, quienes se acercaron al área y en colaboración con el Instituto Nacional del Migrante, le otorgaron apoyos a los connacionales que fueron repatriados o retornaron por sus propios medios.

¿El reencuentro con familias forma parte del fondo y cuánto se gastan para llevarlos?

“No, es directamente con la oficina, es una vertiente en la que se le está apoyando a esas personas. El costo por viaje lo paga la familia, nosotros en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el registro del estado familiar, los apoyamos y los asesoramos para tramitar su pasaporte, colaboramos con ellos.

“Les ayudamos a llenar el formato para visa grupal de reencuentro familiar, la embajada sabe de esto, nos apoya directamente porque el secretario Daniel Jiménez envía una carta a la embajada informándole de este programa y afortunadamente hemos tenido buena aceptación, nos dieron la visa por 10 años a todas las familias que han ido”.

El director general de atención al migrante dio a conocer que el año pasado 78 familias resultaron beneficiadas directamente, pues las personas hidalguenses viajaron a los estados de Nueva York, Chicago, Clearwater y Houston, donde realizaron los reencuentros familiares.

Finalmente, adelantó que próximamente 100 personas asistirán a tres reencuentros a Las Vegas, California y Chicago, “en los primeros meses vamos a superar la meta del año pasado”.

Migrantes repatriados

2016 — 5 mil 505

2017 — 4 mil 543

4 mil 218 hombres — 325 mujeres

