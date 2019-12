En días anteriores salió en redes sociales un video que, por mucho, lejos de dar gusto mirarlo pareciera una clara amenaza: en él se puede apreciar a la maestra Elba Esther Gordillo deseando una “feliz Navidad en compañía de sus seres queridos” y con un claro toque fanfarrón y ególatra, característico de “la maestra”, sentencia un posible retorno a la política del país en donde aspira, nuevamente, a tener una hegemonía en las decisiones de gran trascendencia de México.

No cabe duda, no todas las mujeres son misándricas, las hay peores y para muestra existe “la maestra” que, con una aparente elocuencia, pero en realidad alucinada de poder y gloria, sigue queriendo aspirar a ser “doña perpetua”.

Después de leer el libro Doña Perpetua, el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo, de Arturo Cano y Alberto Aguirre (Grijalbo). No se puede estar en contra de los planteamientos de los autores, que, sin duda ponen de manifiesto lo que fue y seguramente seguirá siendo “la maestra”. Con tricolores, turquesa, blanquiazules o rojos carmesí, este personaje que fue líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) es sin duda alguna “doña perpetua”. Me permito transcribir un pasaje del libro ya que me parece, más que anecdótico, una visión de lo que puede acontecer con tan singular personaje si no se le pone un ultimátum y que a pesar de haber estado tras las rejas durante un tiempo, ahora que está libre, por increíble que parezca, vuelve a las andadas y no desistirá de ser la intocable jefa real de “la niña de sus ojos”, el sindicato por excelencia más poderoso y numeroso no solo de México, sino de América Latina.

La maestra luce un traje cebra y una madeja de pulseras, entre las que resalta un dije con San Judas Tadeo en el anverso. Elba Esther Gordillo acaba de cruzar la frontera para unirse a los suyos, pero se sugiere amenazada y, para subrayarlo, usa el recurso teatral de las frases a medias: “Tengo que venir aquí como si fuera yo… quien sabe qué… Pero no soy narco, ¿eh? Ni soy ratera ni atropello con las cantidades de dinero, como algunos. No hay miedo… hay precaución, porque sé lo que significa”.

Es el séptimo día del séptimo mes del séptimo año del siglo XXI. A su espalda, el pacífico llena de azules la sesión del consejo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Dos noches atrás, los dirigentes de su sindicato, “la niña de mis ojos”, como lo llama Elba Esther, le regalan la extensión de su mandato “por el tiempo que sea necesario”, completando así el círculo de la restauración.

El grupo que tomó por asalto el sindicato magisterial en septiembre de 1972 cumpliría en dos meses 35 años en el poder. Carlos Jonguitud cubre los primeros 17 y el resto la maestra, la indispensable al micrófono: “No son los cargos. La presidencia (de la República) ahí está, no era el eje, sino la fuerza política para negociar. Hay quienes sueñan con tener un cargo de… pero yo pregunto, ¿estarán dispuestos a pagar el costo?”

Un costo menor. Ella ha pagado otros y, en su balance, sale ganando. En el último año, Elba Esther Gordillo, dada por muerta por sus enemigos en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha resucitado al punto de colgarse la medalla de haber hecho la diferencia en la elección presidencial más competida de la historia de México (hasta entonces).

“No es tan fácil, compañeros, perdónenme, pero al sindicato no lo tocan. No sé qué tengamos que hacer, pero no lo tocan”. De las etiquetas que le cuelgan, de los insultos callejeros que la persiguen; largas sus intervenciones, que a eso han venido, a escucharla: “Con todo respeto, no estoy ofendida yo: ya más no se puede, ya todos los adjetivos están. Yo no tengo problemas con el PRD o algunas corrientes del PRD porque vayan a sacar un libro donde dicen que soy un monstruo, no, yo no soy un monstruo. No tengo problemas con el PAN, pero no soy panista, ¡no lo he sido ni lo seré nunca! Soy una liberal, yo soy maestra. Y del SNTE. No tengo broncas con el PRI, de él surgí y tuve muchas cosas buenas, pero no estoy con la camarilla corrupta y delincuente que está en su conducción. Y pago el costo”.

Y vaya que lo pagó ya que, aquel partido tricolor del que tanto la maestra esperaba su arropo, la dejó sola y tal como sucedió en el llamado Quinazo aquel 10 de enero de 1989 cuando Carlos Salinas de Gortari al inicio de su sexenio metió tras las rejas a Joaquín Hernández Galicia, el líder petrolero acusado por posesión de armas; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo fue encarcelada siguiendo el mismo patrón y usanza del PRI.

Pero ahora “la maestra” ha recuperado su libertad el 20 de agosto del año 2018 y ha regresado, cual secuela de película hollywoodense, para iniciar una venganza que sin duda no tendrá tregua. Y para iniciar su proyecto, basta recordar las palabras, que justamente citó en su primera rueda de prensa justo cuando fue liberada de prisión: “Recuperé la libertad y la reforma educativa ¡se ha derrumbado! Aquel proyecto que durante el sexenio peñista se llevó a cabo y que, ahora, seguramente será historia. Elba Esther Gordillo ha regresado y es, sin duda, “doña perpetua”.

¿Tú lo crees?… Yo también.

