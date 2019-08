Ediles deben involucrarse en foros: Baptista

Para abordar las problemáticas que enfrenta la población de cada municipio

ROCÍO VELARDE / REDACCIÓN

Tula.- Ante problemas graves y reales como la inseguridad y la contaminación en la región de Tula, es necesario que tanto la sociedad como los alcaldes se involucren en los foros de consulta para la reforma a la ley orgánica municipal, mencionó en entrevista con medios el presidente de la junta de gobierno del Congreso estatal, Ricardo Baptista González.

Al fungir como anfitrión en el evento realizado en Tula, distrito del cual es representante, el legislador lamentó la ausencia del edil tulense Gadoth Tapia y el alcalde de Tlaxcoapan, Jovani León Cruz.

Enfatizó que aunque los políticos tengan agendas complicadas, deben poner de su parte.

“Aquí es donde vivimos y donde debemos de resolver los problemas, pero parece que no lo entienden quienes están gobernando, no sé si a Gadoth no le dieron permiso, pero es un error que no esté aquí, al igual que Jovani. Los problemas hay que resolverlos, pero también hay que escuchar a la sociedad.”

En el foro realizado en Tula estuvieron presentes 10 diputados locales y especialistas, ante quienes Baptista González recordó que en esa región se han dado casos de ediles que no han sido transparentes en sus administraciones.

“Hoy ya no puede ser igual, porque se vienen elecciones y se renovarán municipios; la ley ya no es acorde a lo que los ciudadanos necesitan.”

Explicó que la ciudadanía necesita gobiernos de cercanía, con mayores competencias y facultades, y que también rindan cuentas.

El presidente de la junta de gobierno del Congreso estatal no detalló cuán obsoleta es la ley, pero asumió que las competencias en muchos de los casos son genéricas, como ejemplo citó el tema ambiental, en donde los municipios incluso se ven limitados para sancionar a empresas contaminantes.

Comentó que un tema tan relevante en la región de Tula, como la contaminación, debe ser prioritario, por lo cual los gobernantes “no debemos de ser espectadores de un problema tan grave, hoy debemos tocar puertas en los gobiernos federal y estatal, quienes en la mayoría de los casos se mantienen ausentes, sin conocer de fondo la problemática”.

Por ello, mencionó que debe darse a los municipios las competencias para que puedan ejercer la ley en materia ambiental, así como en problemáticas como la inseguridad que aqueja a la región.

“En lugar de pensar en quitar las policías municipales a los gobiernos, debemos de fortalecerlos, darles mayor capacidad, tanto técnica como financiera, el servicio policial de carrera.”

Se trata, dijo, de que los municipios sean fuertes y no estén haciendo fila, por lo que necesitamos hacer modificaciones.

Como diputados, indicó que han coincidido en que hay muchas cosas por modificar, como la rendición de cuentas y la transparencia.

“Si queremos más recursos, debe haber mayor transparencia y austeridad, no podemos imponer desde el Congreso una sola visión, cuando acudimos a los foros sabemos qué es lo que piensa la gente, los gobiernos y cómo consideran que se debe de cambiar para que haya leyes”, insistió y reiteró que los municipios deben ser fortalecidos e independientes, no como lo son actualmente.

De los 12 foros ya realizados, apuntó que asistió a ocho, donde en la mayoría han planteado la relación con el gobierno de Hidalgo y como ejemplo citó que la administración estatal controla toda la obra pública; “hay un centralismo el cual debemos de cambiar”, criticó.

El legislador morenista también observó que hoy día el mayor peso fiscal se lo sigue quedando el gobierno federal y que al estado le toca solo el 5 o 6 por ciento.

“¿Cómo entonces se puede atender la demanda de obras y servicios si se tienen facultades y atribuciones limitadas? Todos los impuestos son federales, la única excepción es la del impuesto al predial”, añadió.

“Estamos construyendo una reforma bajo el esquema de un parlamento abierto, porque no podemos ir solo nosotros, con lo que pensamos nosotros, tenemos que escuchar todas las voces, sobre todo ante el grave problema de la contaminación en la zona”, dijo Baptista.

En la audiencia estuvieron autoridades, funcionarios municipales, regidores, académicos, integrantes de la iniciativa privada de la región, de la compañía cementera Cruz Azul, organizaciones civiles y en favor del medio ambiente, además de público interesado, así como organizaciones ambientales.

