Posiblemente cada vez va en aumento el papel de participación de la ciudadanía en diferentes iniciativas para cuidar y proteger el lugar que habitan; cuidando su entorno, interesándose en impulsar iniciativas educativas en pro de la sustentabilidad. Porque quizá se encuentra en la memoria colectiva el buscar el desarrollo social, ambiental y económico, por ello es importante una visión integral para garantizar un futuro sustentable y, por eso, el único vehículo viable es la educación. Incluyendo la diversidad cultural, el patrimonio indígena y la perspectiva de igualdad de género.

En efecto, combatir la indolencia sobre el desarrollo sostenible es tarea colectiva para cambiar nuestro entorno en algo justo y deseable por nuestra sociedad, y quizá remontar la indolencia que rememoró José Emilio Pacheco en su poema Las ostras, sobre que: “Pasamos por el mundo sin darnos cuenta, sin verlo, como si no estuviera allí o no fuéramos parte infinitesimal de todo esto… por esa misma causa nos reímos del arte que no es a fin de cuentas sino atención enfocada. Y no deseo ver el mundo, le contestamos. Quiero gozar la vida sin enterarme, pasarla bien como la pasan las ostras, antes de que las guarden en su sepulcro de hielo”. En efecto, deben evitarse los sepulcros de hielo de la indolencia.

Por ello es tan importante la temática que abordará este año la 30 Feria Universitaria del Libro (FUL) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que es relativa a la educación para el desarrollo sostenible y que tendrá como país invitado a Israel.

A decir del presidente del Patronato Universitario Gerardo Sosa Castelán: “Las letras, los escritores y los lectores se reúnen nuevamente”. Y agregó: “La 30 Feria Universitaria del Libro cumple en esta forma con su compromiso con la cultura con el fin de impulsarla en estrecha vinculación con su entorno social”.

En el marco de la FUL entregarán el Premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades al escritor portugués Nuno Júdice, distinguirán con el Merito Editorial Universitario a la Universidad Autónoma de Nuevo León y otorgarán el Reconocimiento Universitario al Desarrollo Editorial a la Editorial MAPorrúa. Numerosas expresiones culturales se han dispuesto para que el visitante disfrute de su asistencia a la FUL 2017. Habrá presentaciones editoriales, conferencias, mesas redondas y espectáculos artísticos. Especial interés también despierta la Carrera Atlética, que en cada feria convoca a miles de participantes.

Finalmente, expresó su reconocimiento a quienes a través del tiempo han hecho posible dar continuidad y permanencia a la FUL, que es sin duda un ejemplo de lo que logra alcanzarse con confianza, unidad, trabajo y vocación.

La FUL será realizada del 25 de agosto al 3 de septiembre en el polideportivo Carlos Martínez Balmori, ubicado en la Ciudad del Conocimiento, donde importantes casas editoriales y librerías se presentarán. También ofrecerán conferencias, presentaciones culturales, entre otras actividades. Es una buena oportunidad que invita, desde luego, a través de la riqueza cultural de los, a darle alas al pensamiento.

Comentarios