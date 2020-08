“Cuando el Sol se eclipsa para desaparecer, se ve mejor su grandeza” Lucio Anneo Séneca Ante la cuarentena que parece no tener final, en el sector educativo nacional las autoridades promueven estrategias para el aprendizaje en el escenario de la nueva normalidad #Quedateencasa, muchas de estas con el uso de TIC’s (tecnologías de información y comunicación) como la computadora, el celular y la tableta, olvidando que miles de familias mexicanas no cuentan con acceso a estos medios como quedó evidenciado estos últimos cuatro meses; en respuesta a ello la federación se ha puesto a trabajar con las principales cadenas televisoras como Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Multimedios que se unen a 36 televisoras estatales y a la red del sistema público encabezado por Canal 11, Ingenio TV y Canal 14, ciclo que comenzará el 24 de agosto y terminará el 18 de diciembre.

Como es sabido por muchos, en el ciclo escolar que acaba de culminar 2019-2020, los maestros tenían el mandato de no reprobar a nadie por las repercusiones que la pandemia ha traído a sus familias, más la falta de acceso a herramientas digitales; pese a que el supremo mandatario de la educación en México Esteban Moctezuma afirmó que la cobertura del servicio educativo estuvo garantizado; porque a todos los alumnos se les entregaron sus libros de texto gratuitos y con esto no había pretexto para no continuar su formación. Pedagogos y otros profesionales de la educación miraron en el modelo de telesecundarias y telebachillerato la opción para resolver ese problema, incluso ese modelo ya había sido imitado por otras naciones.

He de confesarles que yo estudié en la telesecundaria uno, con mucha honra asimismo gran parte de mi formación profesional ha sido bajo el modelo a distancia con comunicación asincrónica, sin celular ni tablet ni laptop, esto me ha permitido trabajar con diferentes proyectos simultáneamente (cuando digo esto entro en modo cuántico). Este modelo, tiene como premisa fundamental el autoaprendizaje, por lo que disciplina, recursos indispensables pero sobretodo una motivación clara con una fuerza de automotivación son los secretos que puedo compartirles para quienes este cuatrimestre fue de gran desafio para sacar adelante a sus familias, trabajo y estudios.

Los retos a los que nos enfrentamos quienes trabajamos desde casa, desde hace muchos años (en mi caso hace 10) esta “nueva normalidad” solo puede ser un idilio acuariano materializado siempre que nuestras autoridades trabajen en elevar a nivel de ley como derecho fundamental: el acceso a la información y el conocimiento; transformando el servicio de datos (Internet) a un servicio básico como el agua o la luz, el gobierno de México sabe que cuenta con las posibilidades de infraestructura técnica y de inversión para lograrlo, sin embargo, aún queda mucho que desear de la voluntad política por parte de los intereses de la iniciativa privada que hoy es quien gobierna las comunicaciones de nuestra nación. Quizás dentro de seis meses en una mañanera AMLO nos sorprenda con esta noticia, todo puede suceder, si logran conseguir la vacuna o no, lo que sí es seguro es que el 14 de diciembre de este año un eclipse solar total será un evento que marcará el inicio de esta nueva época, los afortunados en verlo serán nuestros hermanos de países del sur de América.

