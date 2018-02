TANAIRI ARREDONDO /

IMSS HIDALGO

Pachuca

La sexualidad es una práctica que debe realizarse con responsabilidad, ya que si no se toman las medidas y la precaución necesaria puede conllevar a riesgos y consecuencias como embarazos no planeados hasta el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Actualmente los jóvenes inician su vida sexual cada vez más a temprana edad, por esa razón recibir educación sexual ayuda a los adolescentes a mejorar su estilo de vida, contribuyendo a desarrollar conciencia para una correcta toma de decisiones que no afecte su futuro ni el de terceros.

Lo anterior permitirá al adolescente experimentar su sexualidad de forma saludable, ya que aprenderán a conocerse, aceptarse y disfrutar de ella responsablemente, evitando que practiquen relaciones sexuales sin el uso de anticonceptivos.

La coordinadora auxiliar de salud pública del IMSS Elvira Escobar Beristain señaló que el uso de los distintos métodos anticonceptivos dependerá de cada persona, tomando en consideración la opinión de un médico, así como diferentes factores que influyan en esa decisión, ya sea la frecuencia de las relaciones sexuales, si cuenta con una pareja estable o no, si ha tenido hijos previamente, así como la situación socioeconómica.

Asimismo, la importancia de recibir ese tipo de información de manera oportuna es vital en el desarrollo sexual del adolescente, ya que es un aprendizaje constante que coadyuvara de forma positiva al crecimiento del ser humano y al desarrollo en diferentes ámbitos en la vida de cada persona, ya sean sociales, afectivos o culturales.

Los métodos anticonceptivos cuentan con diferentes beneficios y características que son efectivas y seguras para la salud.

+ Métodos anticonceptivos

Eficacia

Cuando se usa correctamente y su uso es constante, es más probable que tenga mayor eficacia

Seguridad

La principal función de algunos métodos es prevenir las ETS,

como el Sida

Aceptabilidad

Cada persona debe poder elegir

el más adecuado a su cuerpo

y necesidades

Facilidad de uso

Se debe contar con las indicaciones claras y precisas acerca del uso

Disponibilidad

Existen diferentes centros de salud donde la distribución de algunos métodos es gratuita

Costo

Se debe tener en cuenta los recursos económicos y el tipo de atención que se quiere

