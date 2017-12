Ejército arriba a Tezontepec de Aldama

Tezontepec de Aldama.-

Un convoy del Ejército mexicano arribó ayer a Tezontepec de Aldama, con el fin de realizar recorridos de vigilancia, principalmente para atender el robo de hidrocarburo en la región, confirmó en entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo el alcalde Pedro Porras Pérez.

Debido a que en gran parte del municipio hay ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), desde hace meses el edil solicitó, tanto a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) como al gobierno federal, se reforzara la seguridad en algunas localidades de la demarcación en las cuales han ocurrido hechos violentos, como homicidios.

Desde hace un mes, la problemática fue atendida por la SSPH al implementar mayores recorridos de vigilancia, reconoció el edil; no obstante, ayer al menos 60 efectivos del Ejército se establecieron en la localidad Binola para apoyar en la atención de la situación.

El arribo de los soldados representa un respiro para el gobierno encabezado por Pedro Porras, ya que este aceptó que la seguridad pública no se había atendido de la manera en que su administración lo planeó, pues “no habíamos podido cumplir con la ciudadanía para darle total seguridad en sus bienes, en su persona, porque nos estaba distrayendo el combatir el robo de hidrocarburo, un asunto que no es de nuestra incumbencia, sino del ámbito federal”, puntualizó el edil.

La semana pasada, el director de Seguridad Pública municipal fue citado a la zona militar de Zimapán, en donde fue comunicado que en esta semana el convoy del Ejército arribaría a la demarcación, por lo que ayer nueve camionetas con 60 soldados arribaron para realizar acciones de vigilancia.

Los recorridos que los militares realizarán no estarán limitados únicamente al municipio, sino que serán desplegados en la región.

El alcalde celebró que finalmente, después del llamado que en su momento hizo tanto al gobierno federal como estatal, haya sido escuchado y esté reforzándose la seguridad en Tezontepec de Aldama. Además, pidió a Pemex cuide sus instalaciones y auxilie al municipio.

