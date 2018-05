¿Qué pesa más: una declaración de un funcionario en etapa de campañas o que un candidato tenga a su disposición información delicada como direcciones, cantidades que reciben los beneficiarios, las redes de promotores de programas sociales y la capacidad de poder influir para apoyar o retirar el apoyo de beneficiarios de regiones que estén en desacuerdo o que coincidan con sus posturas políticas? Nuestra actual ley electoral es estricta con funcionarios o mandatarios en el sentido de que no pueden llamar al voto en esta etapa de campañas. Pero esa restricción se ha vuelto muy ambigua, y por ello funcionarios evitan hablar aunque no sea para llamar al voto. Es decir, so pretexto de la veda electoral, funcionarios públicos evitan declarar o informar durante esta etapa de campañas. Así procedió el gobernador Omar Fayad cuando este diario le preguntó sobre si procederá a investigar a su antecesor por el supuesto desvío de 2.7 mil millones de pesos. En respuesta, el mandatario simplemente guardó silencio, argumentando la veda electoral. ¿El informar si su gobierno investiga o investigará a Olvera por la grave acusación de desviar 2.7 mil millones de pesos es un llamado al voto? Parece más bien un ardid para salir del paso que un argumento sostenible. Y por otra parte, Paula Hernández, excoordinadora de Prospera, hoy es candidata y antes tuvo bajo su resguardo información delicada como direcciones y padrones de beneficiarios. Y ella sí puede hacer campaña sin problema alguno. De filón. El argumento de que los delincuentes que asaltan en Hidalgo son del Estado de México no tranquiliza ni resuelve problema alguno.

