El Fodepar respira… por el momento

Pachuca.- Debido a que diputados de los partidos de oposición (PRI, PRD, MC y PAN) no emitieron su voto, el dictamen que pretende disolver 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), fue “frenado”, de momento, por falta de quorum.



Luego de discutirse en el pleno lo concerniente a la propuesta, el pleno de la Cámara de Diputados procedió a la votación, sin embargo, en ésta sólo se registró la participación de 222 legisladores, luego de la última revisión.



No obstante, diputados de los partidos antes mencionados optaron por la estrategia de no votar, con el fin que no se alcanzara el quorum para avalar la reforma en lo general, situación que lograron pues se necesitaba al menos la participación de 251 diputados federales.



El próximo martes se reanudará la discusión en una sesión presencial en la Cámara de diputados, a partir de las 11 horas.

