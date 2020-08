Un concepto controvertido que derrota a los países latinoamericanos, también a sociedades desarrolladas, es la impunidad, impulsada por la ola de la corrupción, la complicidad, la ineptitud, la incompetencia; son fuerzas temerarias que engendran una sociedad frustrada, iracunda, lastimosamente derrotada. La caja de Pandora, una voz presa del miedo, del recelo y la desconfianza, el resultado no puede ser más desastroso, nos anuncia que: siete de cada 10 delitos no se reportan a las autoridades, en total casi 97 por ciento de los delitos quedan impunes, ese es el infierno que se vive en Canadá. Con nuestros vecinos de la frontera norte, queda impune el 90 por ciento (Fuente: Alejandro Hope). Esa realidad innombrable se alimenta del pacto del silencio (la omertá siciliana) de la ley de la jungla, un Estado de Derecho que no se respeta ni se hace respetar. En 1993 Alliance for Justice, un organismo con sede en Washington, publicó un informe donde advertía que “un pequeño grupo adinerado” estaba intentando “alterar esencialmente la forma en que la justicia se imparte en nuestra sociedad” y documentó que la compañía petrolera Olin Foundation llevaba a cabo seminarios de dos semanas para los jueces, con todos los gastos pagados, en lujosos sitios como el Ocean Reef Club, en Cayo Largo, Florida. Muy pronto esos seminarios se convirtieron en populares planes vacacionales gratuitos para los jueces, donde estos se dedicaban a jugar golf, nadar y compartir placenteras cenas con sus anfitriones. 660 jueces se beneficiaron con estos viajes pagados, entre los impartidores de justicia se encontraron importantes figuras como Douglas Ginsburg y Clarence Thomas, miembros del Tribunal Supremo. Por supuesto, la Olin Foundation consideró esos seminarios “una de las mejores inversiones” que la institución realizó (Dinero oscuro; Jean Meyer). Lo que ocurre con la legalidad y el estado de derecho de esas naciones, es un llamado de alerta del peligro que significa colocar a la legalidad y a las instituciones en un plano secundario.

En el caso de México, la impunidad, la corrupción, la violencia, esa tríada ha producido gobiernos cada día más débiles e ineficaces para conciliar las libertades democráticas y dar respuesta a la pobreza, la desigualdad, la exclusión. La impunidad, corrupción, la aplicación selectiva de la ley en México ha escalado nudos profundos; ese rostro de humillación, de desmoralización y naufragio espiritual lo expresa como pocos el caso de un personaje impresentable, oscuro, que ha abierto una fosa común donde conviven el horror, la tragedia, la desconfianza, el fatalismo; Emilio Lozoya Austin, una sombra oscura, despótica, deforme hasta la monstruosidad. Delirante, junto con una pandilla que lo representa y expresa, secuestró un país, una generación, su esperanza. Ese actor fallido, en proceso de desintegración psicológica y moral, es la imagen en el espejo del hombre de negro, ese personaje de Mario Vargas Llosa, mediocre, resentido, frustrado “no tendrás que decir una sola palabra, pero estarás en la escena de principio a fin. Serás el hombre de negro” esa es también la condición de Lozoya, el único capaz de no existir, asumir su condición de fantasma, ser lo más invisible que pueda, diluirse como un día que anochece. Un engaño que hunde a la sociedad en esa gris mediocridad que es el fracaso de la legalidad y el derecho. Porque resulta delirante que por el capricho del poder, este personaje infame y su leyenda negra, esté en libertad. Una historia tan absurda y demencial como la afirmación de que el emperador Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, nombró cónsul a su caballo favorito, Incitato. Lozoya como Calígula son el ejemplo del poder desmedido, la insensatez, el desatino, la extravagancia, la locura y el aventurerismo político. Usar a Lozoya, no juzgarlo conforme a derecho, no solamente es una burla, es una sumisión abyecta. El Historiador alemán y premio Nobel de la Paz Ludwig escribe que Calígula (como Lozoya), padecía de “locura imperial” una enfermedad de la mente caracterizada por “megalomanía, que lleva al que la padece a igualarse a la divinidad”, además de demostrar “falta de respeto a la ley y a los derechos de todos los individuos y la más brutal crueldad, sin razón o propósito”. Juzgar a Lozoya, es un acto de legalidad y ética que fortalece la vida democrática del país. Pero, dejar impunes sus crímenes, es el peor mensaje que se puede enviar a una sociedad profundamente dolida y lastimada por la impunidad y la corrupción.

