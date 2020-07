El incremento de contagios no despierta temores en Hidalgo

Pachuca.- Esta es la semana de mayor transmisión del coronavirus (Covid-19) en Hidalgo. La apertura de actividades no esenciales propició un gran número de contagios.

El riesgo era ese, pero a pesar de volver al semáforo rojo las autoridades estatales y municipales no reaccionan, este fin de semana no ordenaron la suspensión de jornadas no esenciales e incluso abrieron bares y centros nocturnos en diversas demarcaciones.

En otros países, como España, esta semana fue ordenada la clausura por dos semanas ante nuevos rebrotes, pero aquí como si nada estuviera pasando. Ese hecho genera confusión entre la población, ya que no se ve el fin de la pandemia a casi cuatro meses de confinamiento.

La cifra de positivos cada día es mayor, como puede observarse en la gráfica dos, en los últimos días cada vez hay más contagiados, pues del 16 al 25 de julio los activos estimados se incrementaron en un 52 por ciento, en números absolutos en 335 personas.

Si no se controla el brote en estas semanas, nos acercamos peligrosamente a que cada día aumente el número de camas requeridas, o bien, las defunciones suban, ya que esas personas pasaron el patógeno a al menos otra persona, pues la tasa de reproducción efectiva se calculaba entre uno y 1.1 al 10 de julio.

Ante esa situación, el discurso oficial es que la epidemia está controlada, y quizá lo estaba, pero a partir de las últimas semanas la transmisión se incrementó y ya no está controlada, sino que está muy activa.

Las demarcaciones con más activos son Pachuca, con 164; Tulancingo, 84; Mineral de la Reforma, 66; Tizayuca, 41; Tepeapulco, 31; Tepeji, 28; Apan, 26; Huejutla, 24; Ixmiquilpan, 21; Zempoala, 19; Tlanalapa, 18; Acatlán, 16, y Tula, que acumula 14.

Reflexión final Ante el incremento de casos en Hidalgo, debe regresarse al confinamiento; es una decisión que al parecer no quiere tomar el gobierno, pero no hay de otra.

Los casos no van a decrecer solo esperando un milagro, ha sido comprobado que solo con esa medida puede controlarse y reducirse la transmisión del patógeno.

Pero no solo el Ejecutivo debe hacer su parte, la ciudadanía debe contribuir con el uso del cubrebocas en la vía pública, pero desafortunadamente son muy pocas las personas que lo cumplen e incluso muchos comerciantes no acatan esa simple medida. Debe implementarse una campaña no solo exigiendo el uso de esa protección facial, sino que también informar cómo usarla correctamente.

Las alcaldías deben estar más activas a la hora de aplicar los protocolos de salud, no deben permitir las actividades no esenciales.

A los ambulantes y establecimientos, deben exigirles el uso del cubrebocas. Los tianguis siguen operando como antes de la contingencia, es decir, en espacios muy pequeños.

Debe exigirse un distanciamiento entre local, que solo operen unos un día y en otro día los demás. Estamos ante una nueva normalidad y deben buscarse alternativas que no impacten en incrementar los contagios.

Es de esperarse que el número de defunciones se incremente en las próximas semanas; si bien, ese crecimiento ya se había presentado, en la semana que viene es muy probable que haya un mayor número de muertes por el aumento de casos.

No hay que olvidar que la tasa de letalidad de Hidalgo es la séptima a nivel nacional con 15 puntos porcentuales, tres veces más alta que Baja California Sur, que es la entidad con un menor indicador, que se ubica en 4 por ciento.

