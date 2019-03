La seguridad, la integridad de las personas, es responsabilidad principalísima de las autoridades, del Estado. Si no pueden con eso, ¿cuál es su razón de ser? ¿Para qué están entonces? A través de una carta abierta a la sociedad, Gerardo Sosa Castelán agradeció las muestras de solidaridad que recibió tras la irreparable y dolorosa pérdida de su hijo Gerardo, pero también expresó que, frente al clima de violencia que vivimos en nuestra entidad y en todo el país, no debemos permitir, ni como sociedad ni como ciudadanos, la barbarie y la injusticia. Reclamó nuestro derecho a vivir con seguridad y tranquilidad, y no como hoy desgraciadamente lo hacemos: rehenes de la violencia y la impunidad. “Garantizar la integridad de todas las personas es la primera y más importante responsabilidad de las autoridades. Procurar e impartir justicia expedita y eficaz es la única forma de hacer valer el Estado de Derecho y los principios de una democracia constitucional. Esta es la exigencia ciudadana más sensible y apremiante ante el fenómeno de la violencia”. El gobernador, quien leyó ayer la carta, dijo en entrevista que coincide con el llamado de Sosa Castelán. “A las autoridades nos toca la seguridad”, dijo, y agregó que su gobierno hace un esfuerzo coordinado con sus pares federales y municipales para combatir el mayor mal de nuestros días. La reflexión de Sosa Castelán representa un sentido llamado a recuperar la esencia del Estado y su responsabilidad número uno: la seguridad, la integridad de las personas. De filón. El gobernador Omar Fayad también se refirió a las versiones, no confirmadas, que acusan a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) de ser la institución que está bajo la lupa de la unidad de investigación financiera de la Secretaría de Hacienda por supuesto lavado de dinero. “No hago juicios a priori”, dijo el mandatario, y subrayó que es menester esperar la información oficial.

