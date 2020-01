Pachuca.- El mexicano Rodrigo Prieto recibió está mañana su tercera nominación al Oscar, premio que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, esta vez por su trabajo en la cinematografía de The Irishman de Martin Scorsese.

El director de fotografía originario de la Ciudad de México, compite con Lawrence Sher (Joke), Roger Deakins (1917), Jarin Blaschke (The Lighthouse) y Robert Richardson (Once Upon a Time… In Hollywood)

Rodrigo Prieto ha sido nominado antes por su trabajo en las películas Brokeback Mountain de Ang Lee y Silence del mismo Scorsese; los ganadores del premio de la Academia se darán a conocer el próximo 9 de febrero.

