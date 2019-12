Yaxinia Maribel Castro Madrid

La evolución ha formado parte de la historia de la humanidad. Por siglos, el ser humano ha buscado conquistar nuevos horizontes y en esa búsqueda ha propiciado cambios que van desde lo común hasta lo inimaginable. Ha modificado lugares, desaparecido y creado naciones a su paso por ellos. Lo cierto es que su convivencia ha dejado una huella profunda y ha originado el surgimiento de idiomas como lo evidencia la historia.

Alrededor del año 55 antes de Cristo los romanos conquistaron a los celtas, un grupo nativo de Gran Bretaña; un siglo más tarde fueron relegados a las orillas de las islas ahora conocidas como Irlanda, Gales y Escocia. Esa convivencia se mantuvo hasta el año 410 después de Cristo, tiempo en que los romanos se vieron forzados a dejar Gran Bretaña y retornar a su imperio, dadas las invasiones a su territorio por parte de otros grupos, y así proteger sus intereses.

Una vez que los romanos se habían ido, los celtas fueron dejados a su suerte en manos de dos grupos bárbaros habitantes de recónditos lugares del norte de la isla, los picts que habían acosado por siglos a los celtas y los scots. En palabras del historiador Beda el Venerable, los celtas tenían dos opciones: ser asesinados de manera violenta por los bárbaros o huir al océano y morir ahogados (Crystal, 2000). Bajo ese panorama, los celtas solicitaron apoyo a los romanos quienes, ocupados con la defensa de su imperio, no pudieron auxiliarlos. Sin embargo, grupos guerreros germanos del norte de Europa respondieron al llamado y accedieron a ayudarlos. Dicho acto cambiaría la historia de los celtas, de su idioma y del mundo entero.

Los primeros en responder al llamado fueron los jutos al llegar a Gran Bretaña en el año 449 después de Cristo, desde la parte norte de la actual Dinamarca. Otros grupos germánicos los sucedieron, los sajones y los anglos originarios de la parte norte y noroeste de Alemania respectivamente (Hook, 1974). Esos grupos de aventureros tuvieron éxito en derrotar a los picts y scots, pero una vez logrado su objetivo decidieron quedarse en Gran Bretaña y tomar el control de la nación y así, irónicamente, la ayuda que los celtas solicitaron fue el inicio de su propia ruina.

Con gran desdén los invasores germánicos llamaron wealas a los nativos celtas, que significa extranjeros, nombre del cual deriva la palabra welsh (galés). En respuesta a tal distinción, los celtas llamaron a los invasores saxons, es decir, sajones, independientemente del grupo étnico al cual pertenecieran. Más tarde esa práctica fue utilizada por los escritores latinos, sin embargo, a finales del siglo VI el término angli (anglos) ya era usado para referirse a los invasores. Durante el siglo VII, angli o anglia se convirtieron en los nombres latinos usuales para referirse a la nación y es de esos nombres que deriva el término en inglés antiguo engle. Por tanto, englisc fue el nombre con el que se denominó a esa nueva lengua, referido así en textos antiguos –las letras SC representan el sonido “sh” de la actualidad–. Y no es sino hasta el año 1000 que se encuentran referencias al nombre del país como Englaland, la tierra de los anglos, que más tarde se transformaría en England, Inglaterra (Crystal, 2000).

Es así como esa amalgama de naciones, cada una con su propio lenguaje, sentó las bases para el surgimiento del idioma inglés, que evolucionó del encuentro de naciones europeas con costumbres y lenguas diversas y que sería influenciado en los siglos venideros por otros idiomas como el francés, latín y español, entre otros. Pero que sin duda tendría a su vez un impacto a nivel mundial, siendo hoy en día el idioma dominante en muchos ámbitos de la vida cotidiana.

