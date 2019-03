Luz Mariana Álvarez Pérez

Soy profesora de literatura desde mis primeros años de docencia en la licenciatura en enseñanza de lengua inglesa, y aún me apasiona hablar de historias bien escritas. Mis días siguen tomando un giro distinto cuando descubro un autor o un libro que logre hacerme perder la noción del tiempo y me obligue a reestructurar mis prioridades y gustos. La lectura ha sido un refugio inexorable a lo largo de mi vida, me ha trasformado y ha logrado hacerme ver la vida de forma disímil. Mi travesía como lectora inició en mi infancia; aún me recuerdo devorando libros, historietas y todo aquello que me hiciera remontarme a mundos lejanos y me diera paz. Supongo que así ha sucedido con la mayoría de los que disfrutan genuinamente de esa actividad tan impetuosa: la lectura. Sin embargo, nunca es tarde para comenzar a leer.

Con tristeza puedo aseverar que a través de los años me he podido percatar de que uno de los hábitos más ausentes y necesarios en la vida universitaria es precisamente el de la lectura. Pero, si le preguntáramos a cualquier estudiante si lee, su respuesta inmediata sería: sí, siempre. Y si indagáramos sobre el número de ejemplares escritos que llegan a sus manos y pasan por una lectura concienzuda y bien elegida, sin duda nos respondería que todos los días de la semana lee, analiza y discute sobre diversas temáticas sugeridas (o exigidas) por sus maestros.

Por supuesto que la gran mayoría de la comunidad estudiantil universitaria lee como parte de los deberes propios de las materias que cursan. Lo alarmante es que en realidad muy poco de aquello que leen tiende a quedarse en sus memorias, es realmente nimio el efecto de lo leído en sus psiques, y ya ni hablemos del impacto a nivel emocional e intelectual que tienen esas copiosas lecturas realizadas durante el semestre.

Desafortunadamente, son muy pocos los estudiantes que leen por placer y no por obligación. Me atrevería a decir que aquellos que adquieren y leen libros por puro placer son los que muestran más interés en sus clases, están más abiertos a la discusión y reciben de manera más objetiva las críticas y logran, además, discernir entre lo bien y lo mal escrito. No estoy en contra de lo que es leído en las redes sociales, de los e-books y de la tecnología que nos avasalla y nos va achicando en mente y corazón. Lo que defiendo por convicción es la intención y la postura firme (que algunos aún tienen) de ser mejores seres humanos a través de la buena lectura. Leamos, discutamos y llenemos de dudas y de inquietudes las mentes de nuestro alumnado.

