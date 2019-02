Ayer estuvo en Pachuca la diputada federal Tatiana Clouthier, quien participó en el Foro de Consulta Ciudadana sobre la iniciativa de ley para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, impulsado por la legisladora local morenista Roxana Montealegre, quien promueve una iniciativa de ley en la materia. Quien fuera la coordinadora de la campaña del hoy presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no solo defendió a Montealegre sobre el supuesto plagio en que habría incurrido al presentar su propuesta legislativa, sino que defendió la participación de las organizaciones civiles para lograr un mejor gobierno. “Necesitamos romper paradigmas, necesitamos parar el no se puede y necesitamos empezar a voltear a ver al vecino y decir: juntos podemos”, recalcó la también activista, quien narró que en su municipio de origen, San Pedro Garza García, se logró cambiar el gasto dirigido a obra pública de un alcalde que, en lugar de instalar cámaras por todos lados, tuvo que invertir en mejoramiento de parques y jardínes mediante un esquema de presupuesto participativo. Es la sociedad, recalcó, la que debe decidir lo que quiere y no la autoridad. En un tiempo en el que los partidos políticos e incluso los gobiernos padecen un severo déficit de credibilidad, la sociedad civil tiene la oportunidad de erigirse como el verdadero factor de cambio. El espacio que ha dejado el descrédito de la actividad política debe impeler a los ciudadanos a participar aún más en la vida pública y también abre una oportunidad de incidir en un mejor destino para el uso de los recursos del pueblo. Hay pues que aprovechar este momento histórico. De filón. Y para muestra un botón: si no hubiera organización civil organizada ni siquiera nos hubiéramos enterado de la depredación que sufrió el bosque de Zacacuatla en días pasados. Resulta que la asociación civil Kuautlali reveló que este fin de semana fueron derribados una veintena de árboles.¿Y las autoridades? Ni sus luces.

