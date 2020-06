El viernes en la capital de la nación se dio un atentado contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, que resultó herido pero no perdió la vida, sin embargo, dos policías de su escolta y una civil fallecieron en el incidente. El ataque, ocurrido cerca de las 6:30 horas, provocó una fuerte movilización policiaca en Lomas de Chapultepec. Para fortuna de la justicia y de la nación se logró aprehender algunos sicarios que realizaban esta encomienda y entre ellos estaba José N, alias el Vaca, de 35 años, que opera bajo las órdenes de Carlos Andrés Rivera Varela, alias el Morro, líder regional del cártel Jalisco nueva generación (CJNG), además de ser el responsable del reclutamiento y adiestramiento de sicarios al servicio de dicho cártel, principalmente en Puerto Vallarta, Jalisco.

Ahora bien, el grave problema no solo radica en el atentado a Harfuch sino que se vislumbró que con solo dos escoltas para su protección, prácticamente la seguridad fue nula. Y esto hace que se realice un análisis meticuloso ya que también la seguridad de todos los funcionarios y en especial la del presidente Andrés Manuel López Obrador está en juego y no es posible que con: “Abrazos, no balazos”, “Fuchi, guacala los acusaré con su mamacita” o la más reiterada “El pueblo me protege, no necesito escolta” se logre un escudo de protección ante cualquier artimaña de cualquier maleante que pudiera atentar contra él.

La muerte de un presidente en funciones sería grave para la estabilidad, en todos los sentidos, del país. Como figura pública no deberían tomarse a la ligera ciertas prebendas para la integridad del representante del Ejecutivo, es cierto, no sería el primer presidente asesinado o muerto por causas naturales cumpliendo con sus funciones pero sí el primero del siglo XXI que pondría a México en una encrucijada y solo por una insensatez, una obstinación. La historia nos recuerda algunos mandatarios caídos durante su administración y cuya muerte motivó a un cambio estructural de dimensiones claves en el país. Analicemos: Venustiano Carranza fue el último presidente asesinado en funciones, segundo presidente asesinado en el puesto, hecho que ocurrió un 21 de mayo de 1920, siete años después del asesinato de Francisco I Madero. Se pensará que Álvaro Obregón fue un presidente asesinado, pero no fue asesinado en funciones, no era presidente, ni siquiera era presidente electo porque las elecciones no habían sido calificadas. Álvaro Obregón era el virtual ganador, no había duda porque era candidato único pero no era el presidente –aunque buscaba regresar a la silla presidencial– otros presidentes muertos en funciones pero no asesinados, fueron, por ejemplo, Miguel Barragán quien gobernó de 1835 a 1836. Él murió de tifo, según fuentes contemporáneas, pero las fuentes de su época refieren que fue de peste pútrida.

Benito Juárez fue otro presidente que murió en funciones también por motivos de salud. Podría decirse que otro gobernante que fue asesinado en el puesto fue Maximiliano de Habsburgo, algunos liberales arquearán las cejas y los conservadores aplaudirán, pero lo cierto es que no había renunciado a ser emperador de México, basta recordar que la misma Carlota le había persuadido a no hacerlo: “Abdicar es pronunciar una condena, otorgarse un certificado de incapacidad y eso solo es admisible en los viejos o débiles de espíritu, no es propio de un príncipe de 34 años, lleno de vida y con el porvenir ante él […]” Sin embargo, los asesinatos de Francisco I Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón se dieron en el contexto histórico de la Revolución, por lo tanto, las consecuencias fueron vastas. En el caso de Francisco I Madero, después de su muerte sucedió la lucha constitucionalista contra Victoriano Huerta, la cual se prolongó casi por año y medio y le costó al país centenares de muertos. En el caso de Álvaro Obregón su asesinato generó el Maximato. Sin embargo, el asesinato de Venustiano Carranza dio resultados positivos para el país. De 1910 a 1920 la Revolución estuvo encabezada por élites, esas élites no permitieron una gran participación de los sectores populares en el proceso del Estado revolucionario. Con la muerte de Carranza llegaron las clases medias revolucionarias a la dirigencia del proceso.

Las defunciones de estos mandatarios permearon en el país. En ocasiones abonaron para un gran cambio sustancial y requerido pero otras trajeron desolación e incertidumbre. La vida de todo individuo es importante preservarla, incluso no se desea a nadie un deceso y menos cuando está en juego la integridad de la patria misma. Por eso es menester hacer un llamado al presidente para que reconsidere que no solo con buenos deseos que incluso pecan de ingenuidad se puede lograr la integridad y seguridad personal. La vida de Andrés Manuel López Obrador ya no le pertenece, ahora es el representante de 130 millones de mexicanos que reclaman sea, por el bien de todos, un mandatario consciente, productivo, sereno y proactivo para el país. La nación lo demanda, lo solicita, lo merece… ¿Tú lo crees?… Yo también.

