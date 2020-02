Junto con Cifuentes y la Chapodiputada, quienes dejaron de estar bajo custodia del gobierno de EU

Ciudad de México.- Jesús el Rey Zambada, la llamada Chapodiputada Lucero Guadalupe Sánchez y el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes no han sido liberados por el gobierno de Estados Unidos (EU), solo dejaron de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la periodista Dolia Estévez, los tres fueron turnados a otra agencia federal o al programa de testigos protegidos.

La noche del sábado, el reportero del diario estadunidense The New York Times Alan Feuer publicó en su cuenta de Twitter que el hermano del Mayo Zambada, la Chapodiputada y Cifuentes Villa, de acuerdo con registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, ya no se encontraban bajo custodia, pero no aclaró el estatus judicial.

Sin embargo, Feuer, quien fue uno de los reporteros estadunidenses que cubrieron el juicio en Brooklyn, Nueva York, aclaró ayer que los tres acusados no habían sido liberados, sino que ya no estaban bajo custodia del BOP.

“Mi punto no fue que estos acusados habían sido liberados (excepto quizás por Jorge) sino que ya no están bajo custodia de la prisión y no sabemos dónde están porque casi todo sobre ellos está sellado. La confusión, diría, proviene de la opacidad de los archivos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Los tres testigos protegidos dieron información sobre la manera en que el Chapo Guzmán llevaba a cabo sus actividades de tráfico de droga hacia Estados Unidos, así como de la implicación de altos funcionarios en las mismas.

