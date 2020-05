(Primera parte)

JAVIER MATA

[email protected]

La mañana del 29 de septiembre de 2019, Claudia Ladrón de Guevara, amiga de este espacio, nos invitó a sumarnos a su intención de meditar en el bosque por la paz y practicar yoga una vez al mes, la invitación estuvo abierta al público contando con la presencia de Dante, Erik, Marisol, Karime y Eduard, siete personas que conformamos el primer grupo teniendo como punto de encuentro La Asunción.

Ya en el bosque, a la entrada de Mineral del Monte, las conversaciones versaban sobre el respeto al entorno, el reciclaje y variadas formas de desarrollar la sostenibilidad; Karime, siempre jovial, nos contó de su experiencia en medios de comunicación y los distintos desafíos a los que se encontró al emprender proyectos de promoción cultural de espacios independientes. Ahora en su rol de madre su alegría no se podía ocultar, todas sus acciones estaban dirigidas a su nuevo mundo. Erik Mandrakas. maestro de música, escuchaba en las copas de los pinos notas cual melodía se componía al transitar de los desconocidos senderos de El Hiloche; un recorrido que fue captado con detalles por la cámara de Dante, el más joven de los asistentes, al tiempo que nos compartía su entusiasmo por las clases de yoga que impartía en su espacio por avenida Revolución, cerca del Club de Leones, Marisol vibró el sitio para la práctica, un terraplén a medio monte y su amigo el intrépido Eduardo fue más allá, en busca de alguna posible amenaza que nos pudiera poner en riesgo.

La práctica de yoga terminó con una meditación por la paz mundial, Marisol con sus colores radiantes comenzó a compartir los alimentos que traía y entonces cada cual hizo lo mismo con lo que llevaba; mientras comentábamos de los ejercicios, un hombre alto de rasgos caucásicos con 24 años descendió del monte con la vestimenta propia de un explorador profesional, su nombre: Yaroslav; de nacionalidad rusa, aunque en palabras de él “ciudadano del mundo”, pues sus pasos habían cruzado decenas de países, su visión, hacer del transitar de este mundo nuestra casa. Le pregunté que fuera más específico y me explicó que él ha trabajado con comunidades para enseñarles buenos hábitos de convivencia, tanto con el entorno donde viven , las relaciones humanas y sus formas de producción, hacerle entender a las personas que la basura que arrojan, material o emocional, no solo se ve desagradable; habló también de quiénes y cómo son las personas que habitan el lugar, hacerlas entender de que las calles del mundo son como si fueran el patio de nuestra casa que exige tiempo y dedicación, pero sobre todo compromiso de la gente por disfrutar de una mejor calidad de vida y dejar de vivir con la creencia de que el otro no existe o no es importante; es lo que nos ha traído tantos problemas.

Peña del Cuervo y otros destinos fueron guiados por Claudia después, con diferentes asistentes. Aquel ciclo terminó y a principios de este año el grupo de meditación con causa nació con la premisa de tomar espacios públicos y compartir a la sociedad los beneficios de meditar por la salud y la paz, creando la fanpage Meditación con Causa. Al final encontrará el link, este nuevo grupo es una alianza del Centro Cultural Angela Peralta, Ciartes y Sí y BChemokines Molecules and Therapies La primera sesión fue el 2 de febrero de 2020 en las escalinatas del teatro Gota de Plata a las 17 horas y desde entonces cada 15 días. Semanas antes de la contingencia, cada domingo a la misma hora se comenzó a transmitir por Internet. Quien lo desee puede conectarse este 9 de mayo. Cabe destacar que todas las actividades mencionadas han sido de acceso público, gratuitas, con enfoque laico y respeto por las creencias de los asistentes.

Página de meditación con causa: https://www.facebook.com/groups/2813936778691431/ Historia del trotamundos:

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/author/javier/ [email protected]

Comentarios