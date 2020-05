En La sociedad del espectáculo, el cineasta, filósofo y escritor francés Guy Debord realizó una crítica a la “sociedad espectacular”, en la cual consideró que todo lo vivido se vuelve una representación. El libro, publicado por primera vez en 1967, pareció predecir el modus vivendi de nuestros días en donde convertimos las redes sociales en un aspecto particular para comprender las relaciones que llamamos humanas y donde la idea de que “el espectáculo no es un conjunto de imágenes sino una relación social entre las personas mediatizada por las imágenes” encuentra su lugar.

La cuarentena que tratamos de respetar también respira por las ventanas virtuales: el espectáculo se cuestiona y se alimenta de sí mismo como la serpiente que dibuja infinitos al tratar de morder la propia cola. Sin embargo, el compartir imágenes –para algunos– representa cierto consuelo: existimos todavía. Para los artistas, las fotografías representan un registro de lo que fue y de lo que puede llegar a ser. Son un recuerdo y un regalo de un testigo que otrora fue cómplice. Hubo público, hubo calor. Hubo teatro.

Carlos Mercado, fotógrafo escénico nacido en Pachuca, nos comparte una pasión: crear en conjunto. En el revelado, descubrimos el perfil de un artista talentoso, sensible y que pone su inteligencia a servicio de varios artistas a través de la imagen.

¿En qué andabas antes de que esta pandemia cayera como un piano sobre nuestras cabezas? ¿Cómo lo estás resolviendo ahora? “Me encontraba en un proceso creativo importante para el crecimiento de la fotografía escénica en la ciudad de Pachuca, ya que me he estado preparando para brindar un trabajo de mayor calidad a las compañías y actores hidalguenses aplicando nuevas técnicas en edición fotográfica en cuanto a la resolución, calibraje de edición de imagen para que ese material les funcione a las compañías al armar sus carpetas. A principios de año registré algunos montajes en distintos foros independientes de la ciudad. Actualmente, lo que me ha permitido sostenerme económicamente es un negocio familiar que, afortunadamente, no se vio afectado por la contingencia.

” Se dice que el mundo y la configuración que teníamos de “normalidad” hasta el momento cambiarán después de todo eso. Concretamente, ¿dónde y en qué crees que se verá ese cambio? “El cambio está en ‘habitar’ –aún más– las nuevas plataformas digitales y consumir mayor tecnología para realizar actividades y funciones que antes eran presenciales, lo cual implica un daño a la salud emocional de las personas, ya que pasando cada vez más tiempo en un mundo virtual estaríamos viviendo menos la vida real. Los cambios serán muy notorios en eventos culturales masivos, conciertos, etcétera. En lo que la gente se adapta, la asistencia disminuye.

” ¿Cuáles son los mayores retos que los creadores escénicos, especialmente los hidalguenses, están atravesando ahora? “Anteriormente ya era muy difícil formar públicos y acercarlos a los trabajos, a los foros independientes, al arte, a la cultura. Es un reto y siempre lo ha sido. Creemos que estamos formando un público y, a fin de cuentas, resulta que no es así. Con los cambios el reto será mayor, pero se puede superar en la unidad entre los artistas escénicos y una red de apoyo y difusión de los espacios independientes y de la cultura misma para acercar al público en general a los teatros, exposiciones, etcétera.

“Los espacios son muy importantes para los acontecimientos escénicos y es fundamental estar allí, abrir el corazón y recibir las emociones del otro, de la persona que está ejecutando. Creo que la fotografía se ha convertido en uno de los medios más importantes a la hora de fotografiar, documentar e incluso de dialogar con las artes escénicas. Lo efímero, la esencia se tiene que tocar, vivir y disfrutar. Los creadores escénicos debemos defender ese derecho a estar allí.

” ¿Qué creías era imprescindible o muy importante en tu vida que por la contingencia ya no lo es? “Los dispositivos digitales. He tratado de alejarme de las redes sociales, de algunos medios de comunicación para desprenderme de cierto bombardeo de información que genera mucha incertidumbre.

“Decidí ‘silenciar’ y escoger cierto contenido necesario para mantenerme actualizado y creo que me es suficiente.

” En unos años, ¿qué melodía o canción te recordará el aquí y ahora? “‘Departamento’, de Bandalos Chinos.

” ¿Cómo te acercaste a la fotografía escénica? ¿Cuáles son los referentes que más te inspiran? “Hace algunos años pasé por una crisis, no me encontraba en el trabajo que hacía y en 2013 viviendo en Chiapas un primo que estudiaba diseño gráfico me prestó su cámara fotográfica y dijo: ‘Llévatela’. Las artes siempre me han brindado un refugio. Poco a poco el hábito de ir al teatro se convirtió en una especie de ‘casa en el árbol’, ese lugar donde te sientes seguro y al que perteneces. Y, en Chiapas, cámara en mano, fui a un festival de teatro independiente y empecé a usarla. Estando allá conocí a la compañía Confines Teatro y a la casa productora independiente La Puerta Abierta y con ellos fue mi primer acercamiento a la fotografía escénica. Al principio fue un proceso de error. De muchos errores (risas).

“Me propuse conocer integralmente una cámara y comencé a visualizarme en el futuro haciendo lo que hago ahora. De regreso a Pachuca, un amigo, el actor Álvaro Muñoz, me invitó a registrar las obras que se presentaban en la sala Siqueiros, lo que me permitió seguir aprendiendo y fue cuestión de tiempo desarrollar una técnica propia que involucra a los actores, la iluminación y la producción y que es capaz de plasmar emociones en una imagen. Es un trabajo en conjunto.

“El fotógrafo escénico debe permitirse conectar con el otro. Todo ha sido aprendizaje. Sigo aprendiendo y mis referentes son Fernando Moguel, José Jorge Carreón, Pili Pala, Simone D’alterio y Julián Martín.

” ¿Qué elementos tomas en cuenta al fotografiar la función de una obra de teatro? ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué se te hace más complicado? “El actor, el intérprete. Creo que es una fuerza muy poderosa la que está enfrente. No solo el texto dramático, no solo el lenguaje corporal expresan. Es un conjunto: cuerpo, movimientos, el trabajo de producción, iluminación son elementos que siempre tomo en cuenta. En cuanto a lo técnico, una buena medición de luz, tener la cámara bien calibrada te permite un trabajo de buena calidad. Y estar con el corazón abierto para capturar lo que el artista quiere compartir.

“Disfruto esa posibilidad de abrirme, es un trabajo de sensibilidad. Es algo mágico cuando estás detrás de la cámara y las emociones te invaden. La luz juega un papel fundamental para el trabajo fotográfico y, sin duda, lo más complicado es encontrar la luz adecuada.

” ¿Qué criterios utilizas para seleccionar tus fotos? “Me pasa muchas veces que desde que estoy tomando las fotos hago una selección mental. El fotógrafo escénico debe prepararse para reconocer y capturar las descargas emocionales que pueden suceder en una escena. La selección tiene que ver con la composición, el enfoque, la nitidez, la claridad, que los planos estén bien acomodados. Si está bien compuesta y además tiene los elementos necesarios es un paso importante para ser seleccionada.

“La fotografía nos muestra siendo en ese plano de la vida de un modo irrefutable y la fotografía escénica, específicamente, no se trata solamente de un registro. El fotógrafo, en conjunto con la escena, debe construir las aristas de un momento visual único. Es un ejercicio constante para muchos de nosotros. Sin embargo, la documentación y el análisis histórico confirman sin duda los hechos escénicos que fueron parte de nuestra historia.

” ¿Qué importancia tiene la fotografía en esos tiempos? ¿Qué opinas de aplicaciones como Instagram y su concepto de “fotografía al alcance de todos”? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los riesgos? “Estamos en una etapa donde damos mayor importancia a lo visual y el impacto de la fotografía y del video como canalizadores de emociones es muy grande. Los artistas deben considerar la fotografía para proyectar su imagen y su trabajo y que puedan ampliar su acercamiento a otros espacios. Es una proyección de tu persona que habla al mundo de ti.

“Las aplicaciones me parecen geniales, yo también las uso (risas), se me hacen funcionales, nos ayudan a proyectar nuestro trabajo y hay que saber aprovecharlas. Se me hacen necesarias para dar tu trabajo a conocer. La seriedad con la que compartimos ese trabajo nos puede abrir caminos y una infinidad de posibilidades ante el mundo.”

