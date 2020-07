En un pronunciamiento claro y contundente, diputados locales y federales del grupo legislativo de Morena respaldaron la postura de su líder nacional Alfonso Ramírez Cuellar respecto a reconsiderar la celebración de las elecciones en octubre de este año, como sugirieron los institutos Nacional Electoral (INE) y Estatal Electoral de Hidalgo (IEE) mediante un comunicado conjunto hace unos días. Según la bancada morenista hidalguense, no vale la pena arriesgar la salud pública cuando existen los mecanismos legales para postergar la elección hasta 2021. La diputada Marcelino Tovar, coordinadora de la bancada morenista, fue clara al dirigirse al consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, quien ha sido enfático en que hay condiciones para que este año se lleven a cabo las elecciones de Hidalgo y Coahuila: “Consejero presidente, ponga en primer lugar nuestra salud”. Como parte del pronunciamiento, los legisladores morenistas enfatizaron que, de acuerdo con proyecciones, en octubre persistirá el alto riesgo de transmisiones por el nuevo coronavirus, lo que implicaría arriesgar gravemente la salud de la ciudadanía. Pero los morenistas no solo advierten el riesgo sanitario, también observan un panorama adverso para las campañas y la propia jornada pues al no existir condiciones el proceso electoral se llevaría a cabo en un ambiente de incertidumbre que incidiría de forma negativa en la vida democrática del estado al desalentarse la participación ciudadana. Se trata, en resumen, de un llamado a mantener en pausa el proceso electoral porque, si se lleva a cabo este año, no solo existe el riesgo de provocar contagios, sino que además podría verse disminuida la participación ciudadana, lo que derivaría en elecciones con bajos niveles de participación y, por tanto, débiles, con poca legitimidad. El reto, de prosperar esta propuesta, será garantizar sólidos gobiernos de transición, puesto que tendrían que mantener la gobernabilidad en los 84 municipios durante casi un año si tomamos en cuenta que la propuesta morenista plantea empatar la elección con la federal de 2021, cuya jornada electoral sería el 6 de junio. Y el punto negativo es que, al menos en Hidalgo, el proceso para elegir a los concejos municipales está en pañales. De filón. Sabemos que las autoridades encargadas de impartir justicia son especialistas en dar carpetazos. Por eso es de celebrarse que activistas y familiares de Iocelyn GYJ mantengan el puño en alto para exigir justicia por su presunto feminicidio. Ni perdón ni olvido, los culpables deben pagar por su crimen.

