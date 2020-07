Elecciones deben realizarse con semáforo verde: Baptista

Pachuca.- Ricardo Baptista González, diputado de Morena por el 14 distrito Tula, manifestó que lo más importante es salvaguardar la salud de los ciudadanos hidalguenses y que no por realizar precipitadamente las elecciones para renovar las 84 presidencias municipales de Hidalgo en octubre, como tentativamente se propone, se ponga en riesgo la vida de las personas por los contagios del coronavirus (Covid-19), por lo que es mejor esperar hasta que haya semáforo verde para que se lleve a cabo ese ejercicio democrático en el estado.

Lo anterior, dijo, en coincidencia con la propuesta del dirigente nacional de Morena Alfonso Ramírez Cuellar, quien ha planteado se analice la viabilidad de que los comicios municipales se “empaten” con las elecciones de 2021, ya que conforme a la proyecciones estimadas de la pandemia, existe el riesgo de persistir una alta incidencia de contagios en los próximos meses, lo que pondría en grave riesgo a los ciudadanos.

Añadió que actualmente lo importante es que el Congreso del estado designe a la brevedad los concejos municipales para garantizar la gobernabilidad después del 4 de septiembre, cuando termina el mandato constitucional de los 84 ayuntamientos, y expresó “qué mejor para la ciudadanía que pudiéramos tener caras nuevas aunque sean por un tiempo, porque esos concejos serán de carácter provisional, mínimo cuatro meses, ante la falta de una fecha para la elección municipal”.

Indicó que la fecha tentativa del 18 de octubre que han manejado el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEE), es una propuesta como las otras que se plantearon anteriormente, pero “el fondo del asunto es que mientras se decide una fecha, los diputados de la 64 Legislatura tenemos que nombrar a los concejos, esa es la obligación y por eso tenemos que ser muy incluyentes”.

Comentó que la designación de esas figuras no es un asunto de partidos sino de ciudadanos, lo cual, precisó, no implica que alguno que haya tenido alguna militancia no pueda formar parte de los concejos, “pero lo importante es que tenga más un perfil ciudadano y es a lo que los diputados de Morena le apostamos”.

Además, destacó que lo que vienen impulsando los diputados de Morena es que haya un criterio de igualdad, así como de paridad de género para que en los concejos exista igual número de hombres y de mujeres, y también se incluya al menos un joven, además de que en los municipios donde hay pueblos originarios se incluya a un representante, como es el caso de Tepeji del Río.

Finalmente, exhorto a la comisión de gobernación del Congreso local, que preside el diputado José Luis Espinoza Silva, a que convoque a sesión para que se establezca la ruta y los criterios, con el fin de que la designación de los concejos municipales sea antes del 20 de agosto.

