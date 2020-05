Agrupación que es considerada uno de los primeros súper grupos del rock progresivo.

Emerson, Lake & Palmer, también conocidos como EL&P o ELP, se formaron a principios de 1970, cuando Keith Emerson con su grupo Nice, compartiera escenario en el Fillmore West, en 1969, con King Crimson, en el que estaba Greg Lake, aspecto que les permitió conversar por primera vez de la posibilidad de formar juntos un nuevo grupo. Después Lake optó por tomar la alternativa de asociarse con Emerson, dándose a la tarea de buscar un baterista, acercándose al baterista Mitch Mitchell (después de la desintegración de The Jimi Hendrix Experience), se encontraba sin grupo, aun así declino su participación con esos, dando origen a la supuesta unión de Hendrix, Emerson, Lake and Palmer, rumores que Lake desmintió en el 2012, probaron a varios bateristas antes de que se acercaran a Carl Palmer, el que tenía un talento especial, quien había participado con la banda El mundo loco de Arthur Brown. Así como Gallo atómico. En sus primeros ensayos el sonido se centró en lo que era Nice y King Crimson, pero tras esos encontraron uno especial, que en agosto de ese año, los llevo a efectuar su primera actuación en el mítico Festival de la Isla de Wight, sorprendiendo a más de medio millón de asistentes, con su sonido y maestría instrumental, el siguiente mes concluyeron su álbum debut Epónimo, que incluía entre otras dos adaptaciones clásicas deslumbrantes, viéndose presionados para concluirlo, se ubicaron en una composición que Lake había escrito de niño, llamada “Hombre con suerte”, que se convirtió en su primer sencillo. En sus presentaciones el grupo se empezó a convertir en una leyenda generada por el espectáculo de Emerson, con algunas piruetas y malabares en el órgano, que efectuaba desde el grupo Nice, comparándolo con el acto de Jimi Hendrix. En junio de 1971, liberan su segundo álbum llamado Tarkus que da origen a la suite del mismo nombre, siendo una fusión de ideas propuestas mientras trabajaban en otra composición. En noviembre salió su primer disco en directo grabado en el Newcastle City Hall al noreste de Inglaterra, que contiene la obra de Mussorgsky, Cuadros de una exhibición. A mediados de 1972, presentó su tercer álbum en estudio; trilogía que contiene algunas de las mejores canciones del grupo, como la balada acústica “Desde el principio” y una versión de Aaron Copland “Azada abajo”, que se convirtió en su sello durante sus actuaciones en vivo. Casi a finales de 1973, sacan al mercado su disco Cirugía de ensalada cerebral, que se editó bajo su propio sello Manticore Records y que contó con la intervención del letrista Peter Sinfield, quien había participado con Lake, en King Crimson, considerándoseles como su mejor trabajo y uno de los más relevantes del género, que contiene su esfuerzo más audaz, con la épica; Mal de karn 9, que llenó más de un lado en el Long Play (esta obra fue creada con la intención de que se pudiera reproducir tal cual en concierto). En agosto de 1974, sacaron un álbum triple en directo, de su gira mundial de 1973 y parte de 1974, bajo el título de Bienvenidos de nuevo, mis amigos, al espectáculo que nunca termina… damas y caballeros. Con la característica de que el audio no incorporó doblajes de estudio. En ese punto el grupo empezó a tener fricciones por las restricciones que se ponían por sus ambiciones individuales. Fue hasta tres años después, en marzo del 77, que aparece su quinto en estudio Trabajos No. 1, álbum doble que fue grabado en diversas localidades y que está fragmentado en cuatro partes, tres de ellas divididas para cada uno de los músicos, que les permitió dar rienda suelta a sus proyectos en solitario y en el cuarto lado como grupo, que nos muestran un arreglo al tema de Aaron Copland, Fanfarria para el hombre común. En noviembre de ese año, el acetato Obras 2, que solo contiene pistas sobrantes de diversas sesiones. Para 1978 cierran un ciclo con la producción Playa de amor, que fue presentado para satisfacer una obligación de carácter contractual con su casa grabadora, siendo una gran desilusión. En 1979, se separan con la intención de efectuar sus carreras en solitario, que solo tuvieron un éxito moderado, como las reuniones parciales de Emerson, Lake & Powell de 1985 a 1986 o de 1988 el llamado “Los tres”, conocidos como Emerson, Berry & Palmer. Después de una docena de años en 1991, la tan esperada reunión, que para 1992 presentaron el disco Luna negra, que los embarco en una gira mundial, pasando por tierras aztecas el 20 de marzo de 1993, permitiéndoles liberar poco después el disco en vivo en el Royal Albert Hall y en 1994 el álbum de estudio En el asiento caliente. Los siguientes años hasta finales del 2015 se formaron reuniones y giras esporádicas, ya que cada uno reanudaba su carrera en solitario.



La obra musical de Emerson Lake and Palmer se ha mantenido como un referente del Rock Progresivo mismo que ha llamado la atención de las nuevas generaciones.

Keith Noel Emerson, murió el 11 de marzo de 2016 a sus casi 72 años en Santa Mónica, California, de una herida de bala autoinfligida en la cabeza.



Gregory Stuart Lake, murió el 7 de diciembre de 2016 a los 69 años después de padecer cáncer.



Carl Frederick Kendall Palmer de 70 años, continúa realizando una serie de clínicas de batería, así como el que se ha reunido con la formación original de Asia desde 2006. En 2013, Palmer realizó una gira mundial que incluyó espectáculos en Sudamérica, Norteamérica y Europa, en 2016 y 2017, se embarcó en la Carl Palmer’s ELP Legacy Tour, una gira por 25 fechas en América del Norte. En abril del 2019, se anunció que participaría con Asia y ELP Legacy, durante The Royal Affair Tour al lado de Yes y John Lodge. Teniendo como invitado especial al célebre vocalista Arthur Brown.



