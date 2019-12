La presidencia de Tizayuca invitó a seguir las medidas de seguridad

Tizayuca.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y evitar incidentes en esta temporada vacacional y de fiestas decembrinas, la presidencia municipal de Tizayuca, a través de la dirección de Protección Civil (PC) y Bomberos, emitió recomendaciones y medidas de seguridad para la población.

De acuerdo con el director general de Protección Civil y Bomberos Juvencio Castro Fernández, por instrucciones del presidente municipal Gabriel García Rojas, se invita a la ciudadanía a desconectar luces y series navideñas por las noches o al salir de casa, no dejar velas encendidas y no acercarlas a aparatos eléctricos, papel, manteles, cortinas u otro tipo de material inflamable.

También, pidió asegurarse de que los contactos eléctricos no se sobrecarguen por conectar demasiados aparatos, procurar contar con un extintor y vigilar a niñas y niños para que eviten el uso de material pirotécnico, ya que puede ocasionar severos daños en la población.

El funcionario reiteró que la dependencia a su cargo no ha autorizado la venta o quema de productos pirotécnicos, pues los fuegos artificiales no regulados no son confiables y constituyen un riesgo, puesto que los incendios por pirotecnia aumentan 90 por ciento durante estas fechas, al igual que las quemaduras.

Juvencio Castro Fernández explicó que en caso de participar en la quema de esos artículos, recomienda no detonarlos en lugares cerrados, cerca de cilindros y/o tanques estacionarios de gas, vehículos automotores, material inflamable o combustibles.

“Si se organiza un espectáculo que incluye fuegos artificiales, se debe contratar los servicios de empresas profesionales, con registro y autorización vigente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).”

Respecto de la temporada vacacional, expresó que si se va a viajar es recomendable trazar un mapa con la ruta más adecuada y segura, elaborar un directorio telefónico de instituciones que atienden emergencias, ubicar puestos de socorro y contemplar a dos o más conductores para viajes de más de cinco horas.

Castro Fernández dio a conocer que la dirección de Protección Civil municipal participa en el operativo por temporada vacacional y fiestas decembrinas que concluyen el 6 de enero y mantiene guardias permanentes.

