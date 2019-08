Emite UAEH recomendaciones para prueba

Pachuca.- La 15 Carrera Atlética de la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2019 será realizada el domingo, por lo que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) invita a los participantes a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad.

Será importante llegar con antelación a la línea de salida, se aconseja estar en el lugar a las 7 horas, o antes, para ubicar a los asistentes durante la competencia; escuchar las indicaciones del personal a cargo y realizar el calentamiento apropiado previo al recorrido. Esto debido a que se espera la asistencia de más de 30 mil personas.

Además, se recomienda memorizar previamente la ruta programada para la justa, así como seguir el trazo de la misma y las indicaciones del personal en puntos de intersección de calles y avenidas, para de esa forma evitar accidentes. Respetar el flujo vehicular en los carriles aledaños, será primordial para no exponer la integridad física de los participantes.

El inicio de la prueba será a las 8 horas en el edificio del Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo (Cevide), en Ciudad del Conocimiento, para salir a la carretera Tulancingo-Pachuca, llegar a avenida Madero, subir hacia Arista, pasar por Gea González, Ramírez Ulloa, hasta llegar al viaducto Rojo Gómez, para descender por la avenida Universidad, hasta llegar nuevamente a Ciudad del Conocimiento y el polifórum Carlos Martínez Balmori.

Para no entorpecer el recorrido de quienes participan, no será permitido correr de la mano de otro competidor ni en grupos, además de no empujar o golpear a otros corredores, pues cada persona tiene su propio ritmo.

Deberá atenderse en todo momento las indicaciones del perifoneo, para el desarrollo adecuado de la carrera. El personal de apoyo se encontrará debidamente capacitado, con el fin de evitar cualquier tipo de percance durante el evento deportivo.

Asimismo, será de vital importancia llevar calzado y ropa deportiva; evitar mochilas y paquetes pesados, así como relojes, pulseras, collares, dinero y carteras. En caso de llevar mascota, es importante el uso de correa y bozal, este último de ser necesario.

Familias que lleven a sus hijos con carriolas, triciclos, autos de juguete o cualquier otro tipo de vehículo infantil, deberán estar atentos a los menores para evitar cualquier tipo de accidente que pudieran provocar dichos instrumentos de transporte. Igualmente, se prohíbe tirar basura durante el recorrido.

Los puestos médicos estarán ubicados en cada kilómetro, donde dos paramédicos realizarán monitoreo de atletas que requieran atención. Mientras, los puntos de hidratación estarán en el kilómetro tres, cinco y en la meta; el acceso a ellos deberá hacerse con precaución.

A una hora 40 minutos de iniciada la carrera, empezarán a circular los Garzabuses de apoyo a los participantes. También se contará con servicio de sanitarios en áreas externas y dentro de la Preparatoria uno, así como en las inmediaciones del polifórum.

En la meta, los ganadores serán conducidos al área de premiación por personal de apoyo. Asimismo, se entregarán stickers a los primeros 4 mil que crucen la meta para canjearlos por la medalla conmemorativa, correspondiente a letra E, que da continuidad a la colección de siglas UAEH 2017-2020, con el staff en las mesas instaladas dentro del polifórum.

