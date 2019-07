Emiten convocatoria para especialista en búsqueda de personas

Pachuca.- El Congreso de Hidalgo emitió este jueves la convocatoria extraordinaria y el procedimiento para cubrir la vacante de especialista que se encuentra pendiente para conformar el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

En sesión, la diputada Areli Miranda recordó que a principios de junio las comisiones de gobernación, derechos humanos y seguridad seleccionaron para dicho consejo a Juan Carlos Lozada y Gregoria Ortiz como representantes de familiares de personas desaparecidas o no localizadas.

Además de Arturo Archundia, Nydia González y Julio César Monzalvo como representantes de la sociedad civil; mientras que Ana Delia Lara Vargas fue seleccionada como especialista en la búsqueda de personas no localizadas y en la investigación de los delitos en la materia.

Sin embargo toda vez que el consejo ciudadano debe estar conformado por al menos dos personas en cada categoría existe una vacante de especialista por lo que la legislatura emitió este jueves una convocatoria extraordinaria.

En ese sentido, los interesados en participar deberán presentar al Congreso, además de documentos oficiales, su currículum donde señale la formación o experiencia de por lo menos tres años en la materia y una carta de idoneidad, entre otros.

Además deberán presentar un escrito donde manifiesten no haber sido sancionado en algún proceso administrativo o penal y no haber sido miembro adherente o afiliado a algún partido político durante los cuatro años anteriores a la fecha de la emisión de la convocatoria, así como no desempeñarse en ningún cargo como servidor público.

La documentación podrá presentarse desde este jueves y hasta el 25 de julio, luego las comisiones conjuntas verificarán los documentos y en su caso los aspirantes pasarán a la fase de entrevistas el 29 de julio cuando elegirán a la persona idónea para que más tarde se someta a aprobación del pleno.

Comentarios