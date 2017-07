A cinco meses que venza el permiso del aeródromo de servicio particular y a terceros Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, el gobierno del estado no tiene contemplada actualmente la renovación del mismo o la construcción de otro aeropuerto, acción que le corresponde por ser el titular de la licencia vigente.

En julio de 2014, el exgobernador Francisco Olvera Ruiz descartó la construcción de un aeropuerto en Tizayuca, pero dejó entrever la realización de otro alterno al de Pachuca; sin embargo, en diciembre de ese mismo año, canceló la posibilidad de un aeródromo nuevo al considerar inviable tal posibilidad. Ahora corresponde al gobierno de Omar Fayad decidir el futuro del aeropuerto con 42 años de funcionamiento.

Mancha urbana no

es factor para impedir funcionamiento: SCT

A pesar que la mancha urbana ha invadido las inmediaciones del aeródromo de Pachuca Juan Guillermo Villasana, el subdirector de infraestructura, de la dirección general de aeronáutica civil de la SCT Paulo Cruz refirió que no es un factor determinante para la cancelación del aeropuerto o la negatividad en la renovación de permiso.

El funcionario federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mencionó que la dirección en la que labora, analiza las manchas urbanas como zonas de protección; y todos los aeropuertos y aeródromos en sus inmediaciones tienen una superficie llamada zona de protección.

“Lo que nosotros revisamos como autoridad aeronáutica es que las construcciones que se emplacen en las inmediaciones de los aeropuertos no invadan esas zonas de protección, entonces pudiera haber algunos que estén rodeados de lo que llaman mancha urbana pero siempre y cuando la altura de esas construcciones no invada esa superficie”, explicó en entrevista telefónica.

Al cuestionarle que en caso que existan construcciones en la ciudad que superen la altura permitida, comentó que no autorizan construcciones que rebasen la altura de esa superficie (zona de protección).

“Hay casos en los que se presentan medidas de mitigación o estudios aeronáuticos para justificar alguna incursión y la normatividad si permite la tolerancia de incursionar en algunas zonas siempre y cuando no sean las llamadas críticas o siempre y cuando el aeródromo continúe con superficies para la aproximación y el despegue de las aeronaves”, precisó.

El funcionario federal indicó que cuando hacen el proceso de renovación de permiso de los aeródromos, revisan cuatro capacidades: técnica, jurídica, administrativa y financiera de quien solicite la renovación.

“En lo que responde a la capacidad técnica, ahí se revisará la viabilidad en aspectos técnico aeronáuticos que se puedan seguir prestando servicios paralelos a la infraestructura; entonces, en el momento que inicien los trámites para renovar permisos se tendrá que revisar ese aspecto.”

Solicitud de renovación,

tres meses antes de vencimiento

El portal de la SCT www.gob.mx/sct mantiene pública la información de los aeródromos del país. En el caso del aeródromo de servicio particular y a terceros de Pachuca Juan Guillermo Villasana, el permiso actualmente lo tiene el gobierno de Hidalgo, el cual está vigente desde 5 de diciembre de 2012 hasta el 5 de diciembre de 2017.

El subdirector de infraestructura de aeronáutica civil informó que las gestiones para la renovación del permiso deben iniciarse previo al vencimiento, mínimo tres meses.

“La facultad de renovarlo corresponde a quien nos plantee el permiso inicialmente, en este caso el gobierno del estado, pero también está la posibilidad que el permiso lo quiera tener una persona física o moral diferente; tendría que hacerse un proceso para que gobierno manifestara si quiere continuar o no con el mismo”, refirió.

Paulo Cruz expresó que no es posible saber cuándo la administración estatal iniciará dicho trámite, ya que la información de los trámites en específico que están en un proceso deliberativo es reservada, “lo que se hará público en su momento, es la expedición en su caso del nuevo permiso a nombre de quien lo haya pedido”.

Por otra parte, comentó que en caso que el gobierno estatal quiera plantear la construcción de un nuevo aeropuerto, tendría primero que determinar la viabilidad técnica del espacio aéreo.

“Los aeropuertos tienen que cuidar reparaciones y dimensiones entre una pista y otra pista, para evitar que la misma operación de un aeropuerto y otro se vea interferida por las reparaciones. Primero habría que determinar su movilidad técnica, si es que se pretende que continúe operando este aeródromo, más algún otro en la entidad”, finalizó.

Sin planes de construcción de uno nuevo

Gobierno estatal, el mayor

usuario del espacio

Desde el inicio de su administración, el gobernador Omar Fayad anunció una atención cercana a los hidalguenses, en consecuencia acude constantemente a comunidades y regiones de la entidad, para lo cual utiliza con frecuencia su helicóptero.

Además, en algunas ocasiones el gobierno estatal presta su unidad aérea para traslados de emergencia médica de menores de edad, por ello necesitará actualizar el permiso del aeropuerto de Pachuca para continuar sus giras de trabajo y en apoyo a traslados de población vulnerable.

Hasta la fecha, la administración estatal no cuenta con un proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto en el estado o alguna inversión en la mejora del ya existente, así lo demuestra el Presupuesto de Egresos 2017 donde no existe recurso etiquetado para ese rubro.

Además, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022 en el eje cinco Hidalgo con desarrollo sostenible, menciona en el apartado de movilidad motorizada que “el parque vehicular que circula en el estado es superior a 982 mil 192 unidades en total, lo que genera necesidades de inversión en infraestructura vial, ampliación de carriles, distribuidores viales, pasos a desnivel y estacionamientos”, sin hacer referencia al transporte aéreo.

En el mismo eje del PED, el objetivo 5.4 de movilidad sostenible y eficiente busca “fomentar esquemas que permitan una movilidad integral y sostenible en todos los medios de transporte en ámbitos urbanos y rurales”; dicho apartado contiene cuatro objetivos generales y diversas líneas de acción que no incluyen nada sobre movilidad aérea.

La única vez que el mandatario estatal tocó el tema referente a un aeropuerto, fue en un encuentro de negocios con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, responsable de la construcción del nuevo aeropuerto, donde respaldó a 50 empresarios hidalguenses para que sean proveedores en la construcción del complejo.

Olvera descartó posibilidad de uno nuevo Olvera descartó posibilidad de uno nuevo

Luego del anuncio del gobierno federal sobre la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, en septiembre de 2014, el exgobernador Francisco Olvera Ruiz siguió con la idea de hacer un nuevo aeropuerto para Pachuca, ya que el Guillermo Villasana fue invadido por la mancha urbana, generando riesgo para los vecinos.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, Olvera Ruiz canceló la posibilidad de un nuevo aeropuerto para la capital hidalguense al considerar inviable tal posibilidad, ya que el costo-beneficio de una nueva terminal no justificaría emprender una nueva obra, principalmente por la falta de operaciones.

El permiso del aeródromo de servicio particular y a terceros

de Pachuca Juan Guillermo Villasana

lo tiene actualmente el gobierno

de Hidalgo, el cual está vigente

desde el 5 de diciembre de 2012

hasta el 5 de diciembre de 2017

Cancelan

mil 88 mdp para proyecto de aviación

Hace tres años, Hidalgo fue incluido en un programa federal para aeropuertos llamado Institucional de aeropuertos y servicios auxiliares 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de mayo de 2014, con el compromiso presidencial CG-079 al que destinarían mil 88 millones de pesos.

Sin embargo, dicho compromiso cambió de denominación y alcance a Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, primera etapa, dejando sin efectos al proyecto Aviación General del Aeropuerto de Hidalgo, informó la unidad de transparencia de Aeropuerto y Servicios Auxiliares (ASA) del gobierno federal.

Lo anterior, derivado de la solicitud de información con folio 090850000223017 en la que se pedía conocer en qué consistía el compromiso presidencial CG-079 aviación general del aeropuerto de Hidalgo, ya que la publicación del DOF de 2014 no lo especificaba y solo mencionaba como objetivo “consolidar la aviación general en esa región”.

Además, la solicitud requería que fuera detallada la aplicación de los recursos destinados por año, desde 2013 hasta lo que va de 2017, así como las acciones realizadas. Ante el cambio de denominación, la dirección de asuntos jurídicos de ASA, a través de la unidad de transparencia, no proporcionó mayor información.

El aeródromo

de servicio particular y a terceros de Pachuca Juan Guillermo Villasana inició operaciones en 1975 durante

la administración

del exgobernador Manuel Sánchez Vite

de servicio particular y a terceros de Pachuca Juan Guillermo Villasana inició operaciones en 1975 durante la administración del exgobernador Manuel Sánchez Vite Cuenta con

servicios de escuela de aviación y taxi aéreo, es utilizado para vuelos de carácter privado y recreativos, y en ocasiones para series televisivas

servicios de escuela de aviación y taxi aéreo, es utilizado para vuelos de carácter privado y recreativos, y en ocasiones para series televisivas En un complejo

de 36 hectáreas están distribuidas una torre de control, hangares, talleres y pista de recubrimiento asfáltico de 2 mil 200 metros de longitud y 26 metros de ancho

de 36 hectáreas están distribuidas una torre de control, hangares, talleres y pista de recubrimiento asfáltico de 2 mil 200 metros de longitud y 26 metros de ancho Alberga la base

de los helicópteros del gobierno del estado, así como la base de la Comisión Nacional de Búsqueda y Salvamento de Aeronaves Civiles (SAR México) en su delegación Pachuca, Hidalgo

CRONOLOGÍA

proyecto fallido

Abril de 2010

Dos personas calcinadas y dos heridos dejó el desplome de una avioneta de la escuela de aviación Aeropacífico, que volaba del de la Ciudad de México con destino a Acapulco. El accidente sobrevino durante una escala en el aeropuerto Guillermo Villasana para cargar combustible.

Febrero 2011

Una avioneta de la escuela de aviación Rutas Aéreas Mayas cayó en el aeropuerto Guillermo Villasana, lo que provocó la muerte de sus tripulantes; el piloto Mauro Viques Rios y el tripulante Antonio Villeda Dromulo

El entonces gobernador Miguel Osorio Chong consideró que ese tipo de accidente ponen en riesgo a la población, porque el aeropuerto está dentro de la capital hidalguense, por lo que era urgente la construcción de otro

Septiembre de 2013

Durante su primer Informe de Gobierno,

el presidente Enrique Peña Nieto anunció

la posible construcción de un nuevo

aeropuerto en Tizayuca

Julio de 2014

El proyecto en Hidalgo fue descartado cuando los exámenes de aeronáutica revelaron que el aeropuerto afectaba la operación de la base aérea de Santa Lucía

Septiembre de 2014

El presidente Enrique Peña anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México,

en Texcoco

No votes yet. Please wait...

Comentarios