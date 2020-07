En duda regreso a clases en agosto

Por el comportamiento de la pandemia, podría aplazarse hasta septiembre

Pachuca.- El regreso a clases no tiene fecha definida y, por el comportamiento de la pandemia, podría aplazarse hasta septiembre, advirtió el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatell durante la conferencia vespertina del sector salud realizada ayer desde Chiapas.

Hugo López Gatell indicó que al analizar el curso de la pandemia en todo el país, se ha mencionado que “definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar a clases”, aunque la nueva fecha del regreso aún no está tomada.

“Analizamos detalladamente el curso de la epidemia en las distintas entidades, la decisión no está tomada, existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar, quizá en el mes de septiembre, todavía no se toma una decisión”, expresó.

Además, informó que ayer se reunió virtualmente con el secretario de Educación Pública y el martes se llevará a cabo la sesión periódica, en donde “analizaremos con mayor detalle las propuestas”.

En el Palacio de Gobierno de Chiapas, López Gatell explicó que ya suman 331 mil 298 casos positivos acumulados y 34 mil 574 muertes por la pandemia del Covid-19 en el país.

En las últimas horas, la Secretaría de Salud registró 736 decesos y 7 mil 257 nuevos casos positivos respecto a las cifras presentadas una día antes.

Ayer, la conferencia fue emitida desde Chiapas, donde el funcionario informó que la actividad de la pandemia por Covid-19 registra un descenso en esa entidad, pues la tendencia de la curva epidémica ha ido a la baja en las últimas cuatro semanas.

El gobernador de ese estado Rutilio Escandón Cadenas expresó que se está “haciendo historia en materia de salud en Chiapas”, ya que desde que se tuvo el primer caso del Covid-19 inició la reconversión de hospitales, lo que permitió que actualmente exista una amplia disponibilidad de camas para los pacientes.

“Hoy tenemos 14 clínicas Covid-19 y entre ellas, una pediátrica y otra especial para mujeres embarazadas con coronavirus. Nos han dado buenos resultados. También desde un principio empezamos hacer barrido casa por casa, lo que nos da el éxito de prevenir los contagios y evitar que quienes tengan síntomas se agraven. Cuando tuvimos el pico más alto de la pandemia, con 200 casos diarios, nunca se saturaron hospitales”, comentó.

Los municipios hidalguenses donde existen casos y no hay defunciones son: Xochicoatlán Tianguistengo, Nicolás flores, Jacala, Huazalingo, Nopala, Chapulhuacán, Agua Blanca, Yahualica, Omitlán y Chapantongo

Con lupa

A la tabla con registro de casos en Hidalgo han entrado Nicolás Flores y Xochicoatlán con su primer caso cada uno. Ese lugar lo ocupan junto con Huazalingo, Jacala, Juárez Hidalgo, Lolotla y Tianguistengo.



Por otro lado, después de Pachuca, que es el municipio con más defunciones, Tizayuca es una de las demarcaciones con mayor letalidad del virus con 66 muertes.

Le siguen Tula con 36, Tulancingo (36), Tepeji (35), Mineral de la Reforma (32), Tepeapulco (31), pues son aquellos que acumulan más fallecimientos atribuidos a la enfermedad. Hasta el momento, se han acumulado 860 decesos en territorio hidalguense.



Finalmente, los municipios donde existen casos y no hay defunciones son: Xochicoatlán Tianguistengo, Nicolás flores, Jacala, Huazalingo, Nopala, Chapulhuacán, Agua Blanca, Yahualica, Omitlán y Chapantongo.

