Ciudad de México.- En su debut en las salas de cine, el viernes Frozen 2 recaudó 99.6 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 41.8 millones fueron contabilizados solo en Estados Unidos, mientras que los 57.8 restantes, fuera de la Unión Americana.

La nueva entrega de Frozen, reveló Peter del Vecho, no solamente es una aventura en la que los personajes se adentrarán en terrenos desconocidos en busca de respuestas, sino que habla de madurez, por eso se evitó crear una historia de amor para Elsa.

“Quisimos que los personajes maduren y ahora que muchos de los espectadores de la primera película han crecido pueden verse también reflejados en ellos”, aseguró en una entrevista concedida a la revista Cultura Ocio.

Para realizar la secuela, el productor y los directores Chris Buck y Jennifer Lee se inspiraron nuevamente en el relato La reina de las nieves de Hans Christian Andersen, pero también realizaron un viaje por Noruega e Islandia para experimentar el poder de la naturaleza, lo cual tiene gran presencia en el filme.

Luego del éxito que tuvo su predecesora, los fanáticos de la cinta demandaban que el personaje de Elsa tuviera un final feliz, similar a los de las demás princesas de Disney, con un príncipe a su lado y una gran historia de amor; no obstante, fue intencional evitar ese argumento en la segunda entrega.

“Su viaje no es sentimental, no es amoroso. Ella no necesita un romance para completarse. Lo que busca es entender sus poderes, descubrir sus orígenes y su lugar en el mundo”, aseguró Del Vecho en la misma entrevista.

En la nueva aventura, Elsa, Ana, Kristoff y el muñeco de nieve viviente Olaf profundizarán en el origen de los poderes de la primera, al tiempo que buscan respuestas que puedan asegurar el futuro de su pueblo.

Comentarios