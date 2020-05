El incremento en sus servicios a causa de la pandemia es de 10%, estimó dirigente

Pachuca.- En Hidalgo, hasta el momento, los servicios funerarios no han sido rebasados a comparación de otras entidades como la Ciudad de México, señaló el presidente de la Asociación de Directores de Funerarias del Estado de Hidalgo, Eloy Sánchez Pizaña.

En entrevista para Libre por Convicción Independiente de Hidalgo, el dirigente estimó que el incremento en el número de servicios que prestan los establecimientos del sector es de apenas 10 por ciento a causa de la pandemia.

“Hasta el día de hoy, si hemos atendido servicios de Covid, pero han sido muy pocos; hablando con honestidad si ha habido mortandad eso es inegable, pero muy baja”, expuso.

No obstante, mencionó que en los hospitales es común que las funerarias recomendadas para realizar trabajos relacionados con el tratamiento de cadáveres son Arriaga, la del IMSS y la de DIF Hidalgo.

Por esa razón, consideró, los números sobre la demanda de servicios podría variar; sin embargo, subrayó que en estas tampoco ha sido notable el aumento en la demanda de atención.

“Es muy poco el trabajo que tenemos en cuanto a Covid, si ha aumentado, pero no ha sido considerable; es decir, no estamos rebasados como en la Ciudad de México que me comentan de la asociación que fallecen entre 400 y 600 personas al día. El crematorio de Pachuca y el de Tulancingo, a veces si tienen sus horarios ocupados, pero que estemos colapsando por la situación de Covid, no”, explicó.

Dijo que en su negocio (Funeraria Sánchez Ambriz) ha atendido unos seis casos de decesos por coronavirus y calculó que funeraria Arriaga recibe de 7 a 10 diarios, panorama que no consideró excesivo.

Sánchez Pizaña confió en que la situación en la entidad se mantenga en estos niveles, y que no se presente un eventual colapso, sobre todo porque el servicio médico y la atención que el gobierno estatal ofrece en esta materia es de alta calidad.

Aseguró que todas las funerarias de la capital recibieron la capacitación adecuada por parte de las autoridades sanitarias para el manejo de fallecidos por Covid-19. También descartó encarecimiento de los servicios ante la pandemia.

