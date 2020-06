No cuentan con contratos de adhesión, licencias sanitarias y placas de funcionamiento

Pachuca.- En la capital del estado, 80 por ciento de las funerarias operan en la informalidad, señaló en entrevista para Libre por Convicción Independiente de Hidalgo el presidente de la Asociación de Directores de Funerarias del Estado de Hidalgo, Eloy Sánchez Pizaña.

Se trata de establecimientos que no cuentan con contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aviso de apertura, placa de funcionamiento y, en algunos casos, tampoco disponen de licencias sanitarias para las carrozas.

“Alrededor del hospital general éramos tres funerarios y ahorita son ocho o nueve, muchas están defraudando a la gente, que no están brindado los servicios, que no cuentan con contrato de adhesión de Profeco, que no cuentan con su permiso de municipio, no pagan impuestos, es decir, están en una irregularidad completamente desleal”, recalcó.

Comentó que en la ciudad operan alrededor de 18 establecimientos, de los cuales, el porcentaje antes referido no cumple con las reglamentaciones adecuadas.

Estos negocios, dijo, tampoco disponen de la capacitación necesaria para brindar servicios funerarios de manera adecuada, “por ahí planeamos platicas con el sector salud y es lo que estamos checando, yo no digo que no se abran funerarias, todos tenemos necesidades, pero que todos estemos en la formalidad, eso nos ha afectado mucho, la improvisación de funerarias está demeritando el gremio funerario en Pachuca”.

En este contexto, el empresario indicó que en Pachuca únicamente funerarias Arriaga y Servicios Funerarios Sánchez Ambriz, establecimiento de su propiedad, cuentan con contrato de adhesión debidamente registrado ante la Procuraduría.

“Todos trabajan en la informalidad y andamos mal”, expuso.

Detalló que los establecimientos que operan en estas condiciones se encuentran en los alrededores del Hospital General de Pachuca, Venta Prieta, la colonia ISSSTE. Incluso, añadió, la que opera el sindicato de maestros no cumple con la reglamentación adecuada.

Asimismo, llamó a la población a no dejarse engañar “porque primero ofrecen un precio y cuando ya tienen el cuerpo en su carroza les dan otro precio y ahí surgen los detalles, por eso todo debe ser por escrito y asegurarse que exista el aval de Profeco”.

“El problema es que nos quitan trabajo, porque ellos por ganarse mil pesos en un servicio lo dan regalado, pero con carrozas sin la seguridad que debe tener la carroza y muchos detalles que debe de tener una carroza”, explicó.

El empresario comentó que un servicio funerario tiene un costo promedio de 8 mil pesos, sin embargo, los establecimientos informales lo dan hasta en 4 mil 500 pesos, “ellos con que le ganen mil pesos o 500 pesos, pues está bien, pues como están en la informalidad y no pagan impuestos, pues para ellos está bien”.

Durante la contingencia sanitaria, la Profeco ha atendido denuncias en contra de funerarias precisamente por no contar con contratos de adhesión, según informó la titular de la dependencia, Italia Almeida Paredes, aunque evitó proporcionar los nombres de estos negocios.

