LUIS A MÉNDEZ / NOTIMEX



Ciudad de México.- Después de que dos medios de circulación nacional publicaron que en la actual administración la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó permisos de exploración y explotación mediante la técnica del fracking, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la versión y explicó en qué consisten las autorizaciones otorgadas.

“Nosotros no estamos utilizando la práctica del fracking ni se va a utilizar, por eso me llamó la atención de que se publicó en El Universal de que se estaban entregando permisos de fracking… De acuerdo con el informe de Pemex. Sí hubo permisos, pero no para el uso del fracking para hacer exploraciones con métodos tradicionales”, afirmó el mandatario.

Durante su conferencia matutina de ayer, aseguró que su administración cumple con el compromiso que hizo en campaña de no aprobar técnicas de explotación de recursos que afecten al medio ambiente.

Por ello, pidió al vocero del gobierno federal Jesús Ramírez leer la respuesta emitida por Pemex, donde fue detallado que: “A la fecha se tienen presentados y autorizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 36 planes de exploración y los 28 restantes están en proceso de aprobación. Cabe resaltar que en los planes no se contemplan actividades en yacimientos no convencionales, fracking. Por tanto, los 233 pozos programados serán convencionales”.

Según el documento, “en relación a los tres planes de exploración autorizados a los que hacen mención las notas periodísticas se refieren a las asignaciones AE-0121, 0122, 123, Tampico-Misantla, autorizadas el 3 de diciembre de 2019, no contemplan objetivos no convencionales. Las actividades serán perforar 10 pozos convencionales”.

Una vez explicada la situación, AMLO aseguró que en México ya está eliminada la práctica del fracking, así como la siembra de maíz transgénico, y ya no se otorgan permisos para la explotación minera a cielo abierto.

