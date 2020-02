Pachuca.- En Pachuca, la dirección de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio es la encargada de resguardar a los menores de edad cuyos padres no acuden a recoger a tiempo a la escuela; no obstante, a la fecha no existe registro de algún caso de ese tipo.

Así lo expresó en entrevista el titular de la dependencia Rafael Hernández Gutiérrez, quien señaló que el tema del resguardo de las y los niños merece toda la atención de las autoridades policiacas y escolares, para determinar los procedimientos o formas cómo debe llevarse a cabo.

“Las autoridades escolares saben que estamos en la mejor disposición de colaborar en el tema al límite de nuestras funciones. Además, los menores están bajo la custodia o resguardo de la institución a donde asisten y como padres debemos saber que si una persona no está registrada para recoger al menor de la escuela, no se le va a entregar”.

Lo anterior, fue comentado por el funcionario luego de ser cuestionado al respecto tras el caso de Fátima Cecilia, la niña de siete años que la semana pasada fue sustraída después de salir de una escuela en la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, y posteriormente fue hallada sin vida.

Sin embargo, Hernández Gutiérrez aseveró que hasta el momento no tienen registro de casos en que las autoridades escolares dieran parte a la corporación por menores cuyos padres no se presentaron a la escuela a recogerlos, aunque sí existen reportes por abandono o maltrato infantil.

