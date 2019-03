Enfrentamientos en Hidalgo, por arraigo de huachicol: AMLO

Pachuca.- Tras el enfrentamiento en Tetepango, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que es parte de la resistencia a la participación del Ejército, de la Marina, y la Policía Federal, porque estaba muy arraigado el apoyo de las personas a quienes se dedican al robo de combustible.

“Tengo el informe de lo que sucedió en Hidalgo, seguimos teniendo muchos incidentes, como que en Hidalgo se dejó más tiempo el que se permitieran estas prácticas y por eso está costando más trabajo, lamentablemente ahí fue la tragedia (de Tlahuelilpan), y esto demuestra que tenemos que seguir vigilando y hablando con la gente”, refirió durante su conferencia de prensa mañanera.

López Obrador reiteró el exhorto a todos los pobladores para que le den la espalda a quienes se dedican al huachicol, así como el llamado a las personas que se dedican a actividades ilícitas a que dejen de delinquir, y a los soldados para no caer en provocaciones.

“Hago el llamado para que no se dé la confrontación, que no se olvide que el soldado es pueblo uniformado, es parte del mismo pueblo, entonces que no se les agreda; y que no se caiga también en provocaciones, este es el mensaje que diario se está dando a los soldados y a las fuerzas armadas”, señaló el titular del Ejecutivo federal.

