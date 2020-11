Enfrentará Pachuca a Santos en el repechaje

Pachuca.- Los Tuzos del Pachuca enfrentarán a Santos Laguna en el repechaje del torneo Guard1anes 2020, por un lugar en la fiesta grande del futbol mexicano, en serie que se disputaría, tentativamente, el próximo 22 de noviembre, en partido de eliminación directa.



La goleada de los de la Comarca de 4-0 sobre Mazatlán los subió al octavo lugar de la tabla y desplazó a los Tuzos, que culminaron en noveno, por lo que el choque entre ambos será disputado en el estadio TSM, casa de los Guerreros, por su mejor posición en la clasificación.



El ganador será el equipo que tenga marcador favorable en los 90 minutos; en caso de persistir el empate, todo será definido en la tanda de penales.

El resto de los duelos de la repesca quedaron de la siguiente manera: Monterrey vs Puebla, Tigres vs Toluca y Guadalajara vs Necaxa.



Los cuatro equipos que avancen enfrentarán en los cuartos de final a los cuatro calificados directos: León, Pumas, América y Cruz Azul.

