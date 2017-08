*Los vampiros de siempre van

sobre el petróleo

*Peña Nieto y Videgaray, títeres e

ignorantes de la Doctrina Estrada

Nunca como hoy los hermanos venezolanos

sufren una crisis política,

económica y social de grandes

magnitudes que pone en riesgo el

futuro del país y su viabilidad para salir

del subdesarrollo, pero sobre todo

está en riesgo su mayor riqueza: el petróleo,

del cual tienen las mayores reservas

petroleras del mundo de acuerdo con

la OPEP; todo esto por la llegada de un

gobierno diferente y transformador como

el que inició Hugo Chávez Frías desde

1998, al recuperar la soberanía de sus recursos

energéticos e iniciar la construcción

de la República Bolivariana de Venezuela

cuyo eje central ha sido detener

el saqueo y enriquecimiento de los anteriores

gobiernos siempre plegados a los

intereses de Estados Unidos, modificando

la distribución de la riqueza para favorecer

a los más necesitados.

Nunca le han perdonado al Chavismo

haberse sublevado contra las políticas

neoliberales de los gobiernos de derecha

y de las grandes transnacionales

voraces que desde hace décadas han saqueado

a toda América Latina, además

fueron parte importante del inicio de los

gobiernos progresistas y de izquierda

en los últimos 20 años que permearon

en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay,

Ecuador, Bolivia, El Salvador y Honduras

que se sumaron a los gobiernos revolucionarios

de Cuba y Nicaragua con

un denominador común la defensa de

los recursos naturales, de la soberanía,

la auto determinación, las libertades civiles

y la democracia participativa, que

obviamente molestó a los imperialistas

acostumbrados a imponer gobiernos títeres

y sanguinarios.

La extraña muerte de Hugo Chávez en

2013, la caída de los precios del petróleo

y el retroceso de algunos gobiernos

de izquierda ya fuera por golpes de Estado

o por derrotas electorales orquestadas

desde las cúpulas empresariales afectadas

y los partidos políticos conservadores

y reaccionarios aunados a las severas

crisis económicas y financieras iniciada

desde 2008 en Europa, Estados Unidos y

otros países, contribuyeron al deterioro

de las políticas sociales que empezaron

a cambiar el rumbo de los países progresistas

y en particular a Venezuela.

El gobierno venezolano que encabeza

Nicolás Maduro no alcanzó a entender

e implementar políticas de desarrollo

económico alternativo que fortalecieran

su sector agropecuario, industrial, manufacturero

y turístico, que previera el

no depender exclusivamente de la renta

petrolera; esto, entre otros factores

devino en la permanente dependencia

de la compra de alimento y medicinas

del extranjero, de la escasez de muchos

de estos productos y a una permanente

y fuerte devaluación de su moneda respecto

al dólar con los consabidos estragos

inflacionarios alentada, promovida

y manipulada desde los Estados Unidos

principalmente.

Esa regresión económica y crisis alimentaria

llevó en diciembre de 2015 a

que la derecha venezolana encabezada

por la Mesa de Unidad Democrática

(MUD) ganara la mayoría de la Asamblea

Nacional dejando en minoría al chavismo,

esa elección fue absolutamente

respetada por el partido en el poder y

la elección estuvo organizada por el Poder

Electoral misma que no fue considerada

fraudulenta por la oposición, como

hoy pretenden hacer creer de la elección

del pasado domingo donde se eligieron

a los 537 representantes para una nueva

constituyente. Hay que precisar que desde

que ganó la presidencia Hugo Chávez

han ido a once elecciones nacionales

donde siempre se han dirimido sus diferencias

políticas, y prueba de ello es la

existencia de gobiernos estatales y municipales

de derecha e izquierda plenamente

reconocidos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto

que clama por la defensa de la democracia

en Venezuela y desconoce los resultados

de la elección constituyente no

tiene ninguna autoridad y menos la representación

del pueblo mexicano para

hacerlo, pues en principio se violan las

obligaciones internacionales que se tienen

en la carta constitutiva de la ONU,

pero sobre todo traiciona lo que fue la

política exterior mexicana que desde la

década de 1920 ha sido distintiva de México,

cuyo máximo exponente fue el sinaloense

Genaro Estrada, secretario de

relaciones en el gobierno de Pascual Ortiz

Rubio, quien defendió dignamente la

soberanía nacional y fue artífice de no

someterse a los dictados de Estados Unidos

de pretender en 1927 reconocer al

gobierno espurio de Nicaragua invadida

por ellos, haciendo famosa internacionalmente

la denominada Doctrina Estrada,

cuyos principios eran de dejar a cada

pueblo a otorgarse libremente el gobierno

que quiere y el de no intervención y

la autodeterminación de los pueblos.

Recordemos también como el gobierno

encabezado por Adolfo López Mateos

tuvo la dignidad de no sumarse a la

expulsión de la OEA de la Cuba socialista

en 1962, cuando los norteamericanos

la propusieron, plegándose sumisamente

14 países y cinco se abstuvieron

con el voto en contra de México; esa

acción engrandeció nuestra política exterior

y dio paso a la gran hermandad

con el pueblo cubano que hoy perdura.

A 55 años de esa ignominia hoy la OEA

sigue influenciada por los Estados Unidos

y los gobiernos lacayos como el de

Peña Nieto que en otra decisión indignante

se sumó al dictado de Trump de

sancionar a 13 funcionarios venezolanos

que ponen en vergüenza y ridículo

una vez más a su mal gobierno.

Por supuesto que rechazamos la violencia

venga de donde venga, lamentamos

las muertes de mas de cien ciudadanos

de ambos lados, pero no debemos

ser ingenuos, los opositores de la MUD

en Venezuela y sus aliados internacionales

son quienes la han incitado, promovido

y no pueden hacerse las víctimas,

su gran error ha sido solo apostar

a derrocar al régimen de Maduro. Corresponde

a ese valiente pueblo buscar

el diálogo y las soluciones que esta grave

crisis requiere sin la interferencia e

intromisión de nadie.

Ricardo Raúl Baptista

González

Exalcalde de Tula

