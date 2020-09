Entre acusaciones, Trump y Biden llegan al primer debate

El candisato demócrata llamó “mentiroso” al actual mandatario, después de que este lo acusara de “socialista” al hablar de los seguros sanitarios

Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó al hijo del candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden de corrupción, ante lo que su rival perdió los papeles y le llamó “payaso”, aunque se disculpó de inmediato, en el debate entre ambos que tuvo lugar ayer en Cleveland de cara a las presidenciales de noviembre.

“¿Por qué la mujer del alcalde de Moscú le dio a su hijo (Hunter) 3.5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?”, preguntó el mandatario, ante lo que Biden aseguró que eso es “mentira”. Ante las acusaciones de Trump y sus múltiples interrupciones, Biden respondió: “Bueno, es difícil hablar con este payaso. Discúlpeme”.

El aspirante presidencial demócrata Joe Biden llamó “mentiroso” al presidente de Estados Unidos Donald Trump, después de que este lo acusara de “socialista” al hablar de los seguros sanitarios.

“El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso”, dijo Biden en el primer bloque del debate en el que hablaron sobre el futuro del Tribunal Supremo.

El primero de los tres debates entre Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden se llevó a cabo en Cleveland (Ohio).

Es la primera ocasión en la que Trump y Biden se ven las caras desde que comenzó la campaña, lo que, sumado a la escasez de actos electorales presenciales debido a la pandemia, disparó la expectación para el debate.

Sobre los impuestos de Trump, Wallace le preguntó por los años que el ahora presidente no pagó, como publicó The New York Times. “Yo he pagado millones de impuestos y tengo cuentas claras”, dijo Trump. Biden sonreía, mientras el presidente argumentaba.

“Yo antes de estar aquí era un empresario, una persona privada, y he entregado mis cuentas”, afirmó. Biden dijo que Trump paga menos impuestos que un maestro de primaria, y prometió cambiar el sistema impositivo. Eso se va a acabar y remató: “Usted es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos”.

Al explicar su plan económico, Biden planteó que se crearían 7 millones de empleos más que con el plan de Trump, y además se propondrá elevar impuestos a los más ricos. “¿Por qué no lo hizo cuando fue vicepresidente de Obama?”, lo interrumpió Trump.

Sobre las diferencias y la crisis racial en Estados Unidos, Biden dijo que se necesita la igualdad para todo el país. La meta por la que me postulé, añadió, es que comencé a ver antorchas en las manos de gente vestida como el Ku Klux Klan.

Biden también se refirió a las declaraciones de Trump sobre los afroamericanos asesinados incluso a manos de policías blancos. Él no hará nada por ustedes, dijo. Trump respondió que él es el presidente que más afroamericanos ha sacado de la cárcel, “donde ustedes los pusieron”, le dijo a su contrincante.

Biden destacó que en Estados Unidos hay un sistema de justicia diferente para blancos y para las minorías, especialmente contra los afroamericanos. También expuso que las autoridades han sido parciales, y por eso creará un sistema que llame a cuentas a esas personas. Trump interrumpió y dijo que las manifestaciones no son de gente pacífica, son violentos.

Sobre la capacitación para concientizar sobre el racismo, Trump dijo que enseñaban ideas locas y a odiar este país. “Él es el racista”, le interrumpió Biden. Se tiene que decir cómo esas personas son insultadas, son degradadas, igual que pasa con otras minorías. Los estadunidenses tenemos que unificar a todos y acabar con el racismo.

Trump argumentó que durante la administración de Obama el país era más violento. “Eso es ridículo”, le respondió Biden, hablamos de un sistema que bajó los niveles de violencia.

Wallace, moderador del debate, preguntó a Biden sobre el financiamiento de la Policía local y dijo que Trump propone recortes de millones de dólares a los cuerpos policiacos.

No es cierto, dijo Trump, no vamos a hacer eso.

Sobre las ciudades donde las manifestaciones se han vuelto violentas, como Portland, Oregon, Biden planteó que el vocero personal de Trump dijo que la violencia ayuda a su causa. Lo que él está tratando de hacer es echar más leña al fuego en lugar de llamar a la unidad de la gente.

Tras llegar a Cleveland, Trump cuestionó en Twitter las encuestas que indican que Biden tiene ventaja en Ohio, estado que el presidente ganó en 2016 por ocho puntos.

