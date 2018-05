A un mes de ser reabiertas las instalaciones de la Ciudad de las Mujeres en Tepeji, el gobierno del estado no ha informado los detalles del cierre parcial por más de año y medio tras su inauguración en septiembre de 2016, así como las adecuaciones o modificaciones que realizaron para que el lugar fuera abierto al público.

El pretexto de las autoridades para no emitir dicha información es la actual veda electoral, por lo que su reapertura el 6 de abril de 2018, previo a una manifestación programada para un día después, pasó desapercibida para posibles usuarias y el resto de la población.

Inauguración, cierre y reapertura

Ciudad de las Mujeres fue inaugurada

el 2 de septiembre de 2016

Ciudad de las Mujeres está ubicada en Tlaxinacalpan, en Tepeji. Fue inaugurada el 2 de septiembre de 2016 en un evento encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, la entonces presidenta del patronato del DIF Hidalgo Guadalupe Romero y el exgobernador Francisco Olvera Ruiz; el acto fue realizado tres días antes de la toma de protesta de Omar Fayad Meneses como gobernador. Tuvo una inversión

de 90 millones de pesos.

Sin embargo, la obra fue entregada inconclusa y no contaba con los permisos para operar, además de que faltaban equipos médicos, situación por la que el gobierno entrante cerró el complejo parcialmente, puesto que seguía laborando personal previamente capacitado con perspectiva de género, quien atendía algunos casos.

Durante el cierre parcial del complejo, el gobierno del estado omitió dar detalles del plan de acción a implementar en Ciudad de las Mujeres (como lo sucedido con el Sistema Tuzobús), para informar a la población qué modificaciones o adecuaciones realizarían para su operación al 100 por ciento.

Por el contrario, lo que sí salía a la luz pública eran quejas de mujeres que solicitaban atención y no les confirmaban las fechas de sus citas, mientras que a las trabajadoras no les asignaron recursos para apoyar a beneficiarias con sus proyectos y solo organizaban cursos de capacitación para el personal.

En marzo de 2017, el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar dio a conocer que Ciudad de las Mujeres aún no contaba con los permisos para operar y 17 personas fueron despedidas porque su contratación no procedió.

Proyecto mal planeado

Fue hasta agosto de 2017, a casi un año de su inauguración, que el gobernador Omar Fayad informó que el complejo no había abierto sus puertas debido a que fue un proyecto mal planeado y no se dejó presupuesto para su operación.

La declaración fue durante una visita a Tula para encabezar un acto de afiliación al Seguro popular, donde al ser cuestionado por medios regionales sobre el cierre del complejo, el gobernador respondió que ordenó al secretario de Gobierno Simón Vargas hacer un estudio y posteriormente le informara del resultado para aplicar un modelo útil.

En esa ocasión, Fayad Meneses comentó que el modelo hecho previo a su mandato no le parecía malo; lo malo fue que lo hicieron en el último momento, sin una planeación adecuada, en el último año y con obra financiada, pero sin dejar recursos para operarlo.

Hasta la fecha, el gobierno del estado continúa sin informar qué estudio aplicó, cuáles fueron los resultados, qué acciones se implementaron para programar, planear y poner a trabajar el complejo, además de cuál fue la inversión para que Ciudad de las Mujeres volviera a operar y el monto del presupuesto, si es que lo hay, destinado para su operación en el ejercicio 2018.

Retoman tema en el marco del Día de la Mujer

En marzo de este año, la síndico jurídico de Tepeji Ericka Claudia Pérez Castilla exhortó al gobierno federal a que informara sobre la situación de la Ciudad de las Mujeres, ya que la instalación, en la que laboran alrededor de 85 profesionistas, no operaba en su totalidad.

Cuestionó que se invirtieran millones de pesos en la infraestructura e hicieran gran difusión cuando se inauguró, y a un año y medio de distancia siguiera sin operar al 100 por ciento, por lo que exhortó a los gobiernos estatal y federal a resolver la situación.

Fue hasta el viernes 6 de abril de 2018, un año siete meses después de su inauguración en 2016, que las puertas de Ciudad de las Mujeres abrieron al público y la encargada del complejo indicó que ya operaban al 100 por ciento; curiosamente, el sábado 7 estaba programada una manifestación pacífica en el marco del Día Mundial de la Salud para exigir a las autoridades la apertura y funcionamiento integral del espacio.

Está conformado por siete edificios asentados en 465 hectáreas y ofrece servicio de manera integral en temas de salud como nutrición, psicología, medicina general, ginecología, colposcopia y odontología

Cuenta con un módulo libre de violencia que brindará acompañamiento y asesoría legal a las usuarias, así como una ludoteca para atención a niños y niñas, un módulo de autonomía económica y de educación colectiva

Planea la atención de alrededor de 310 mil mujeres de 15 municipios de la zona, como Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Cardonal, Chilcuautla, Francisco I Madero, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Progreso, San Salvador, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tula y Tepeji

El gobierno del estado debe informar a la población cuánto presupuesto destinó este año para la operación de Ciudad de las Mujeres y si es acorde al incremento de usuarias, o si solo lo dejaron con gasto operativo, que son los salarios, indicó la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Silvia Mendoza Mendoza.

La investigadora del área académica de sociología y demografía del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) dio a conocer que en abril acudieron a las instalaciones del centro de atención en Tepeji para corroborar que estuviera operando al 100 por ciento, ya que semanas antes el complejo permanecía cerrado.

“Conocimos Ciudad de las Mujeres en febrero de este año porque solicitamos una visita guiada para llevar a estudiantes; nos permitieron entrar a las instalaciones, nos mostraron el funcionamiento, el equipamiento, pero lo que nos sorprendió es que todavía no tenían la orden del gobierno actual para que funcionara, operaban en la mínima capacidad”, recordó.

Además, comentó que al preguntar cuántas personas atendían a las usuarias, les dijeron que ocho porque todavía no abrían oficialmente, pero brindaban servicio a quien lo solicitara; “después de hacer el recorrido, de ver toda la infraestructura, vimos que eso estaba subutilizado, es una subutilización de los recursos públicos”.

Ante esa situación, en coordinación con investigadoras de la UAEH y organizaciones civiles acordaron exigir a las autoridades la apertura del complejo construido con recursos públicos, mediante una manifestación pacífica el 7 de abril.

“En una región que se caracteriza por el alto nivel de violencia de género en contra de las mujeres, es inaceptable que una obra que significó muchos recursos públicos fuera subutilizada, y la pregunta es por qué, si tienen infraestructura y recurso humano, por qué de pronto existe un desinterés de las autoridades para verlo”, puntualizó.

Para su sorpresa o fortuna, el día que acudieron a manifestarse, el lugar estaba abierto y operando desde un día antes, lo cual aplaudieron; “nos da mucho gusto, el asunto que tenemos que preguntarnos es cuáles son las condiciones con las que abre”. Ese día no pudieron ingresar y recorrer el lugar, pero acordaron regresar después.

A la semana regresaron a Tepeji y acompañadas por un grupo de mujeres de Jóvenes de Plata realizaron el recorrido, en donde contestaron sus dudas e inquietudes; “todo bien, tengo el referente del antes y después, las instalaciones hablan por sí mismas, hablan del primer nivel y con personal capacitado, lo que ya no abordamos es qué pasaba con su presupuesto”.

Enfatizó que ahora las autoridades deben ocuparse de los recursos para medicinas e insumos para la atención médica, dental y legal de los hijos e hijas de mujeres que van a recibir atención, “porque si van a seguir operando en los términos en que se abrió, pero sin esos insumos, seguimos en lo mismo. Deben explicar bajo qué condiciones van a trabajar”.

Violencia contra

la mujer en Hidalgo

En su reporte del primer trimestre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubicó a Hidalgo entre los 10 estados con más reportes de lesiones dolosas hacia mujeres, ocupando el sitio ocho con 524 víctimas

Además, Hidalgo es el quinto lugar a nivel nacional con llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, ya que de enero a marzo registraron 2 mil 130

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, en Hidalgo 63.5 por ciento de mujeres sufrió al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja, alguna vez en su vida

Registró DIF faltante por un millón de pesos

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) realizó dos observaciones al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por un faltante de un millón 49 mil 570.4 pesos de bienes muebles adquiridos para

el equipamiento de Ciudad

de las Mujeres.

De acuerdo con el informe del resultado de la revisión a la cuenta pública 2016 la primera observación a la entidad fiscalizada (DIF Hidalgo) durante el periodo enero-agosto de 2016 fue un faltante de bienes para el equipamiento de Ciudad de las Mujeres, por un importe de 37 mil 814.84 pesos.

En las justificaciones y aclaraciones, la entidad fiscalizada presentó a la ASEH información y documentación para atender la observación, “sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos suficientes para justificar la observación”, según el documento.

Mientras que la segunda observación fue un faltante de un millón 11 mil 755.56 en bienes y materiales adquiridos para el complejo ubicado en Tepeji. El DIF presentó documentación para atender la observación,

pero tampoco fue justificada.

Sin justificar criterios

de excepción

Además, en el informe de la revisión a la cuenta pública del Poder Ejecutivo, la ASEH realizó cuatro observaciones, de las cuales solo dos fueron justificadas y el resto no fueron solventadas.

La primera en no ser justificada es la obra de construcción Ciudad de las Mujeres (etapa dos) con clave 2016/FGPAR-00639 y oficio de autorización de recursos SPDRYM-A-FGPAR/GI-2016-1509-00678, en donde el gobierno del estado no justificó de manera suficiente los criterios de excepción a la licitación pública, “por lo que la excepción a la licitación no aseguró las mejores condiciones para el estado”.

La segunda observación en la obra construcción Ciudad de las Mujeres (etapa dos), Tepeji del Río con clave 2016/FGPAR-00639, fue “que la conclusión de los trabajos de obra no se encuentran recepcionados mediante el acta correspondiente de entrega-recepción, en incumplimiento al artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo”.

Operadora Mersi, encargada de la construcción

En el periodo del exgobernador Francisco Olvera Ruiz, quien es señalado de desviar 2.7 mil millones de pesos de las secretarías de Salud y Educación, las adjudicaciones de la construcción de Ciudad de las Mujeres fueron otorgadas a Operadora Mersi, sumando más de 124 millones de pesos. La obra presentó deficiencias tras su inauguración en septiembre de 2016.

Además, previo a la entrada de la actual administración, en agosto de 2016, la misma empresa logró un contrato por 80 millones 122 mil pesos para la construcción de la segunda etapa de Ciudad de las Mujeres.

