Pachuca.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Hidalgo otorgó en total la cantidad de 11 millones 947 mil 469.24 pesos en equipo de salud y mobiliario a unidades médicas y a estancias para el bienestar y desarrollo infantil en la entidad.

El resultado de esa entrega es fortalecer la infraestructura y equipamiento médico, así como el mobiliario correspondiente en las unidades médicas y administrativas de la representación del ISSSTE en Hidalgo para mejorar la prestación del servicio a la derechohabiencia de la entidad, indicó el subdirector de programación y presupuesto, Raúl García Robles.

“Con Hidalgo me siento identificado, me da mucho gusto que con poco que se ha aportado hacia el instituto desde oficinas centrales, sea de gran beneficio para todos; ante situaciones adversas hemos trabajado arduamente para sostener al instituto y mejorar, mi más sincero reconocimiento al verdadero activo del ISSSTE que es su personal, es tiempo de cambio, de implementar y no tener miedo” destacó Raúl García.

En una primera etapa fueron beneficiadas las estancias para el bienestar y desarrollo infantil de Huichapan, Mineral de la Reforma y Pachuca, quienes recibieron mobiliario como escritorios, sillas infantiles y de escritorio, estufas industriales, material didáctico, entre otros.

Mientras que en una segunda etapa fue realizada una entrega simbólica de equipo médico en las instalaciones de ISSSTE Hidalgo, donde además de contar con la presencia de Raúl García Robles, asistió el delegado de programas para el desarrollo estatal, la subdelegada de administración Anayeli Altamirano, al igual que el subdelegado médico, Felipe Arreola Torres.

El evento protocolario dio clausura con el corte de listón para hacer la entrega simbólica del equipamiento médico y mobiliario a los responsables de unidades médicas en el estado.

Raúl García, subdirector de programación y presupuesto, informó que beneficiaron a las estancias para el bienestar y desarrollo infantil de Huichapan, Mineral de la Reforma y Pachuca

Comentarios